Alarma con Raphinha: lesionado con Brasil

El partido entre Brasil y Haití dejó una imagen preocupante para el FC Barcelona y la selección brasileña. Raphinha tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 39 de la primera parte tras sufrir un contratiempo físico que encendió las alarmas en el banquillo. El atacante del conjunto brasileño se mostró incómodo tras una acción de juego y pidió el cambio poco después, obligando al cuerpo técnico a mover el banquillo.

El jugador del FC Barcelona, que ya había hablado con el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, durante la pausa de hidratación, tuvo que retirarse pocos minutos después. Abandonó el campo con el rostro muy serio sustituido por Rayan, jugador que también sigue Deco desde la dirección deportiva azulgrana.

Antes de la lesión, Raphinha había destacado con varias intervenciones de peligro, llegando incluso a marcar un gol anulado por fuera de juego y disponiendo de un mano a mano claro que pudo abrir el marcador.

Ahora todo apunta a una lesión muscular. De hecho, el atacante del Barça había sido cuidado por el cuerpo técnico brasileño durante la semana, llegando incluso a realizar entrenamientos al margen del grupo como medida de precaución para controlar la carga física tras el esfuerzo del debut ante Marruecos.

Esa gestión preventiva estaba motivada por pequeñas molestias y signos de fatiga, algo habitual en una fase tan exigente del calendario, lo que explica que Brasil optara por dosificarlo antes del partido. Aun así, el extremo acabó siendo uno de los protagonistas del choque hasta su lesión en el minuto 39, cuando tuvo que abandonar el campo con evidentes gestos de dolor.

No es el primer contratiempo físico importante que atraviesa Raphinha en esta temporada. El brasileño ya había tenido varios problemas musculares a lo largo del curso con la camisera azulgrana, especialmente en último tramo de la temporada, en el que incluso llegó a perderse una serie de encuentros importantes con el FC Barcelona.

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Pruebas este sábado

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha informado que el jugador se someterá este sábado a pruebas de imagen en Nueva Jersey, donde la selección tiene su cuartel general durante el torneo, para determinar el alcance exacto de la dolencia. El objetivo es conocer cuanto antes si podrá seguir disponible en lo que resta de competición o si sufre una lesión de mayor gravedad.