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MUNDIAL 2026

Alarma en Bélgica: ¡Courtois, lesionado!

El meta del Real Madrid se retiró del terreno de juego entre lágrimas tras sufrir una lesión en la zona del muslo de su pierna izquierda

Thibaut Courtois, meta de Bélgica

Thibaut Courtois, meta de Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Se produjo el peor de los contratiempos para Bélgica: Thibaut Courtois cayó lesionado en Los Ángeles. El meta del Real Madrid se fue al suelo tocándose el muslo cuando un compañero iba a sacar una falta en su propio cambio. Tras ser atendido por los servicios médicos de su selección, regresó al césped, pero instantes después vio que no podía y tuvo que ser sustituido por Senne Lammens.

El belga, que estaba siendo el héroe de su país frente a España, se marchó entre lágrimas. La imagen era desoladora: no solo no podía ayudar a su selección en un partido crucial, sino que podría haber disputado sus últimos minutos en un Mundial.

Sin lugar a dudas, su ausencia beneficia a una Selección que está completamente volcada en campo rival en busca del gol de la victoria. Courtois estaba sosteniendo a los Diablos Rojos con varias paradas decisivas y fue reemplazo en el minuto 71 en pleno asedio español.

Solo el tanto de Fabián, que remató a puerta cuando el meta estaba vencido tras bloquear el tiro de Dani Olmo, se coló en el fondo de la red.

España no desistió y encontró su premio. En el 88', Mikel Merino, el '9' encubierto y héroe ante Portugal, volvió a aparecer en el momento oportuno para fusilar la portería tras aprovechar el rechace de Semmens a un disparo lejano de Cubarsí.

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El central del Barça se animó desde la frontal y el guardameta del United, sorprendido por un bote justo delante de él, no pudo blocar el balón y lo dejó muerto para que Merino firmara el 2-1.

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