Alarma en Bélgica: ¡Courtois, lesionado!

Se produjo el peor de los contratiempos para Bélgica: Thibaut Courtois cayó lesionado en Los Ángeles. El meta del Real Madrid se fue al suelo tocándose el muslo cuando un compañero iba a sacar una falta en su propio cambio. Tras ser atendido por los servicios médicos de su selección, regresó al césped, pero instantes después vio que no podía y tuvo que ser sustituido por Senne Lammens.

El belga, que estaba siendo el héroe de su país frente a España, se marchó entre lágrimas. La imagen era desoladora: no solo no podía ayudar a su selección en un partido crucial, sino que podría haber disputado sus últimos minutos en un Mundial.

Sin lugar a dudas, su ausencia beneficia a una Selección que está completamente volcada en campo rival en busca del gol de la victoria. Courtois estaba sosteniendo a los Diablos Rojos con varias paradas decisivas y fue reemplazo en el minuto 71 en pleno asedio español.

Solo el tanto de Fabián, que remató a puerta cuando el meta estaba vencido tras bloquear el tiro de Dani Olmo, se coló en el fondo de la red.

España no desistió y encontró su premio. En el 88', Mikel Merino, el '9' encubierto y héroe ante Portugal, volvió a aparecer en el momento oportuno para fusilar la portería tras aprovechar el rechace de Semmens a un disparo lejano de Cubarsí.

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El central del Barça se animó desde la frontal y el guardameta del United, sorprendido por un bote justo delante de él, no pudo blocar el balón y lo dejó muerto para que Merino firmara el 2-1.