Alaba dirige y Arnautovic hace historia en una goleada de escándalo

Austria, capitaneada por el zaguero del Real Madrid David Alaba, protagonizó este jueves una contundente goleada y firmó la victoria más amplia de su historia, ante San Marino (10-0), en un choque en el que el delantero Marko Arnautovic logro cuatro tantos.

El punta del Estrella roja elevó su cuenta como internacional a los 45 goles y se erigió en el máximo goleador de todos los tiempos de Austria, con uno más que el exjugador del Sevilla Toni Polster.

Alaba, que necesita minutos para consolidar la recuperación de la lesión de ligamentos que le hizo perderse el pasado curso, jugó más de una hora. Tuvo cuatro ocasiones de gol y fue el que asistió a Romano Schmid, del Werder Bremen, a los siete minutos para abrir el festival anotador del conjunto de Ralf Ragnick.

Un minuto después ya entró en acción Arnautovic. Hizo el segundo a pase de Marcel Sabitzer. El tercero fue obra de Michael Gregoritsch tras asistencia de Stefan Posch, que marcó el cuarto a la media hora.

El lateral del Como fue de los más relevantes de su equipo y logró también el quinto tras recibir un balón de Krvin Danso, y fue Konrad Laimer el que cerró la cosecha, seis, antes del descanso.

Después llegó el recital de Arnautovic. Hizo el séptimo al inicio de la segunda parte a pase de Schmid y en el minuto 76 fue Nikolaus Wurmbrand el que marcó el octavo. Arnautovic redondeó su estupenda actuación con los dos últimos goles, en los minutos 83 y 84.

Austria lleva cinco victorias en otros tantos duelos y lidera el grupo H con dos puntos de ventaja sobre Bosnia. El domingo visita a Rumanía. San Marino ha perdido los seis partidos que ha jugado.