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MUNDIAL 2026

Aitor Karanka: "No hay un pacto con el Barça por Lamine"

El director técnico de la selección española, Aitor Karanka, aseguró que con Lamine Yamal "se prioriza el bienestar del jugador" y que con Deco y Bojan "la relación es fantástica"

Estrellas del Mundial 2026 - Lamine Yamal

Estrellas del Mundial 2026 - Lamine Yamal

Lamine Yamal, determinante con la Selección / Perform

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Jordi Gil

German Bona

Lamine Yamal sigue avanzando en su proceso de recuperación con el objetivo de que el canterano azulgrana esté a punto para el debut mundialista de España contra Cabo Verde el próximo lunes a las 18.00 horas. El director técnico de la selección española, Aitor Karanka, compareció ante los medios de comunicación desde el campo base de la Roja en Chattanooga y se refirió, entre otros temas, al crack de Rocafonda.

La figura de cera de Lamine Yamal llega al Madame Tussauds de Berlin

La figura de cera de Lamine Yamal llega al Madame Tussauds de Berlin

La figura de cera de Lamine Yamal llega al Madame Tussauds de Berlin / EFE

"¿Lamine? Se verá el mejor momento"

"No hay pactos para la vuelta de Lamine, los médicos estuvieron en contacto y se prioriza el bienestar del jugador, viendo el mejor momento”, aseguró Karanka, quien aseguró que la relación con la dirección deportiva del FC Barcelona es muy buena: “Con Deco y Bojan hay una fantástica relación, la comunicación era algo que quería tener con el Barça y todos los clubes, para que hay transparencia".

Aitor Karanka

Aitor Karanka / AFP7

Aitor Karanka valoró el trabajo de los servicios médicos de la selección española, ya no solo con Lamine Yamal, sino también con los otros dos futbolistas en la recta final de sus recuperaciones, Nico Williams y Víctor Muñoz. “Es otro de los éxitos del equipo, el de los servicios médicos. La recuperación va bien en los tres casos, Luis (De la Fuente) está en contacto con ellos y con los doctores, cuando se vea que están bien para el equipo estarán listos”, comentó.

Y añadió: “Luis decide al final cuándo es el momento de dar la oportunidad, imagínate las ganas de volver, Luis y el cuerpo médico van a dar los plazos”.

De la Fuente posa en Puebla

De la Fuente posa en Puebla / EFE

"Lamine marcará una época"

Aitor Karanka también comentó la figura de Lamine desde su lado más personal y la alegría que aporta en el vestuario y la concentración de España. “Lamine es alegría, es frescura. es lo que hablo del grupo", en el sentido de la cohesión. Y en el aspecto futbolístico, no hay duda: "Tiene esa calidad que le hará marcar las diferencias y una época”.

Karanka, que aseguró que su puesto actual "es un privilegio", también se refirió a las posibilidades de España en el Mundial. “Si te dan de favoritos es que se han hecho bien las cosas, pero hay muchas selecciones, candidatas a estar en el Mundial”, comentó el director técnico.

"Tener presente a María es espectacular"

Sobre las instalaciones del campo base de la selección española, Karanka se mostró muy satisfecho. “Nos sentimos como en casa. Lo primero que se busca es lo mejor para los jugadores para los ratos de ocio, de recuperación, lo que vayan necesitando. Algunos acuden el gimnasio, otros con el tema del golf, están mucho tiempo juntos, pero cada uno ocupa el tiempo con lo que más le gusta”, fue su respuesta.

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Y se refirió a las fotografías por las instalaciones en recuerdo de María Caamaño: "Son fotos que han llegado al corazón. Tuve la suerte de conocer a María y tenerla presente es espectacular”.

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