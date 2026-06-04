Irak se encomienda a Aimar y Zidane para derrotar a España

España juega este jueves a las 21 horas en Riazor ante Irak el penúltimo partido de preparación para el Mundial. Aunque los Leones de Mesopotamia son una de las cenicientas de la Copa del Mundo, cuentan en sus filas con nueve futbolistas que compiten en Europa y eliminaron a Bolivia en la repesca internacional para acudir a la cita mundialista.

El argumento competitivo de este combinado recae en el centro del campo, donde lidera la sala de máquinas Aimar Sher. El jugador del Sarpsborg noruego explicó en la previa del partido ante Bolivia que se llama así en honor al talentoso futbolista argentino. "Fue en 2002, el año en que nací. Pablo Aimar era uno de los mejores jugadores del mundo, era el jugador favorito de mi papá, que convenció a mi mamá de llamarme así por él", apuntó Sher. Junto a él hay otro futbolista de nombre ilustre, Zidane Iqbal. No obstante, el nombre del actual jugador del Utrecht y canterano del Manchester United no tiene nada que ver con Zinedine.

Además de los mencionados Aimar Sher y Zidane Iqbal, hay otros siete jugadores que juegan en Europa: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Amir Alammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Ali Alhamadi y Marko Farji. Estos dos últimos, en el Ipswich Town y en el Venecia respectivamente, han ascendido esta temporada, por lo que participarán el próximo curso en dos de las cinco grandes ligas. Por otro lado, hasta diez jugadores de los convocados compiten en la Primera División de Irak.

Un español puso las bases para jugar el Mundial

Para alcanzar el sueño, la Federación Iraquí contrató en noviembre de 2022 a un seleccionador español, Jesús Casas, que fue ayudante en la Selección Española de Luis Enrique y Luis de la Fuente. Con él en el cargo, Irak alzó la Copa de Naciones del Golfo como anfitriona en 2023, un torneo de ocho selecciones y que el cuadro árabe no conquistaba desde 1988. Sin embargo, y contra todo pronóstico, fue destituido en abril de 2025 por "grave incumplimiento de su contrato", según el ente federativo. Para relevar al español, Irak apostó por Graham Arnold, que entrenó a Australia en el Mundial de 2022.

El técnico 'aussie', que anunció la lista de convocados este pasado lunes, ha prescindido de un jugador del Bayern de Múnich, Jussef Nasrawe, quien ha jugado como cedido este año en el Ried austriaco. El mediocentro de 18 años tiene doble nacionalidad y recientemente ha recibido el pasaporte iraquí.

México, un país de grandes alegrías para Irak

El cuadro árabe volverá a disputar un Mundial, el segundo de su historia, 40 años después. Su única participación tuvo lugar también en México, en 1986. Para lograrlo, Irak ha tenido que superar varias fases. En primer lugar, quedó tercera con 15 puntos en un grupo que lideraron Corea del Sur y Jordania, los combinados que accedieron directamente a la Copa del Mundo.

Con ese tercer lugar, se ganó el derecho a competir en otra fase de grupos de tres equipos: el mejor de ellos se clasificaba, mientras que el segundo disputaba la repesca asiática. Los iraquíes finalizaron en segunda posición por detrás de Arabia Saudí, por lo que se jugaron el billete en la promoción continental ante Emiratos Árabes Unidos, a los que vencieron por 3-2 antes de eliminar en la respeca internacional a Bolivia en tierras mexicanas.

Sus opciones en el Mundial son muy reducidas, pues han quedado encuadrados en uno de los grupos más potentes del torneo, junto con Francia, Senegal y Noruega. Antes de ese reto, Irak tiene por delante un partido histórico contra España en Riazor este jueves, en el que se medirá por segunda vez en su historia a la vigente campeona de Europa. El primer enfrentamiento cayó del lado de la 'Roja' en la Copa Confederaciones de 2009, con un solitario tanto de David Villa.