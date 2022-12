Aguerd, seria duda para el duelo de cuartos

Regragui modificará su defensa titular tras la más que probable baja del central del West Ham; El Yamiq ocupará su plaza Saïss, también con molestias ante España, sí podrá jugar contra Portugal

El defensor de Marruecos, Nayef Aguerd, se lesionó en los isquiotibiales durante el partido de octavos de final ante España y, a dos días del enfrentamiento de cuartos ante Portugal, sigue siendo seria duda, pese a que Marruecos todavía no ha informado del alcance de la lesión.

Según apuntaba ayer ‘L’Equipe’, “haría falta un milagro” para que el defensor estuviese disponible para el partido de mañana.

Corría el minuto 84 de partido ante España, con 0-0 en el marcador y una prórroga en el horizonte, cuando Aguerd notaba unas molestias en su pierna y se tumbaba en el suelo. El central del West Ham tuvo que ser sustituido a seis minutos del final del tiempo reglamentario por El Yamiq.

La posterior alegría marroquí tras derrotar a España en los penaltis hizo olvidar la nota negativa del partido para ellos. Y es que el ex del Rennais era uno de los fijos en el once titular de Walid Regragui. El seleccionador marroquí no ha variado sus cuatro hombres titulares por delante de Bono en ninguno de los cuatro partidos que Marruecos ha disputado hasta el momento: Hakimi, Aguerd, Saïss y Mazraoui.

En cuanto a los suplentes, tan solo han tenido presencia en esas posiciones El Yamiq, en tres ocasiones, y Benoun, pese a que este último entró en el minuto 120 ante España tan solo para lanzar uno de los penaltis. Curiosamente fue el único marroquí que falló la pena máxima.

No obstante, es más que probable que el seleccionador ahora sí deba modificar una de esas piezas clave para intentar prolongar su hazaña en el Mundial de Qatar.

Precisamente su sustituto en el partido frente a España, el central del Valladolid El Yamiq, es quien cuenta con más papeletas para ocupar su posición en el duelo clave de cuartos de final ante Portugal.

Más suerte ha tenido el otro central, Romain Saïss. Todo hace indicar que él sí podrá jugar ante los lusos pese a también sufrir molestias en el muslo que, no obstante, no le impidieron terminar el partido de octavos.