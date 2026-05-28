El aficionado que 'regaló' una entrada para la final del Mundial en la que Pelé se presentó al mundo por el 10% de su valor

La final del Mundial es uno de los acontecimientos más grandes del deporte en general. Es el sueño de muchos aficionados, periodistas, futbolistas o entrenadores. También de árbitros. Una de las más importantes de la historia fue la del Mundial de 1958, que se celebró en suelo sueco. Fue la presentación de un jovencísimo Pelé ante el mundo, que, con solo 17 años, lideró a Brasil hasta el trofeo con seis goles. Un aficionado 'regaló' la entrada para aquel histórico partido contra la anfitriona por solo el 10% de su valor. Algo imperdonable para cualquier amante del fútbol.

Estocolmo respiraba fútbol aquel 29 de junio de 1958. También el área metropolitana de la ciudad, en especial Solna, donde se ubicaba el escenario de la final, el Estadio Råsunda. Allí se iba a disputar el partido por la Copa del Mundo entre la anfitriona, Suecia, y la poderosa Brasil de un chaval conocido como Pelé, pero llamado Edson Arantes do Nascimento, que empezaba a presentarse al planeta entero.

Poder contemplar aquel partido en directo era un privilegio reservado a unos pocos. Muchos aficionados suecos habrían dado todo lo que tenían para poder ver a su país intentar tocar la gloria mundial. Venían de ganar el Grupo 3 ante Gales, Hungría y México, y de eliminar a la Unión Soviética y a Alemania Federal en las eliminatorias. Solo quedaba Brasil.

El gol de Vavá ante Suecia en la final del Mundial 1958 / FIFA

Una entrada para la final era mucho más que una entrada. Era una cita grupal con la historia. Un rectángulo de papel con un poder mayúsculo actuaba como barrera entre vivir aquello en primera persona o verlo en el sofá de casa. En el mercado negro se estaban vendiendo a 500 coronas, aprovechando la desesperación de los más fanáticos. El precio oficial era de 25. Para que se hagan una idea, hoy 25 coronas suecas son menos de tres euros. 500 no llegan ni a los 50. Cuando el fútbol era de verdad un producto para el pueblo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1958.

El destino le 'regaló' una entrada para la final

Sea como fuere, las ganas de presenciar aquello eran mayúsculas. Y el destino le tenía guardada una gran noticia a un joven sueco que no tenía entrada. Paseando por la ciudad, se encontró con un trozo de papel en el suelo. Se agachó, lo recogió y se dio cuenta de que aquello era una entrada para la final del Mundial.

Pudo guardársela en el bolsillo, esperar al día del partido y disfrutar de aquel Suecia-Brasil que acabó de coronar a Pelé como el ganador más joven de la Copa del Mundo, récord que aún mantiene con 17 años y 249 días. Pero optó por algo más noble: fue a la Policía y devolvió el papel más codiciado del país porque no le pertenecía.

Pelé, antes de la final del Mundial de 1958 / FIFA

Los agentes, con sorpresa, recibieron la entrada y activaron el protocolo correspondiente, anunciando que quien quisiera recuperarla debía demostrar que era su legítimo dueño. Y en todo aquel acto bondadoso había un punto de comedia. Además de que muchos intentaron adjudicársela, el chico que la devolvió nunca podría ver la final en caso de que no apareciese el propietario real. La burocracia lo impedía. Debían pasar seis meses sin que nadie la reclamase. Materialmente imposible, porque la final estaba a la vuelta de la esquina.

Una recompensa muy pobre

La recompensa por su acto fue de risa. Recibió dos coronas y media, unos 20 céntimos al cambio a día de hoy, el 10% del valor oficial de la entrada. Una propina legal, para llamarlo de alguna manera. Sin duda, la historia de este chico es de aquellas que parecen inventadas.

Sobre el césped, y sin el chico en el estadio, Brasil se impuso a Suecia con un contundente 5-2 ante 49.737 almas gracias a un doblete de Pelé, otro de Vavá y un gol de Zagallo. Por lo menos, no se perdió el que habría sido el único Mundial de su país.