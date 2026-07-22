La AFA prepara acciones legales tras la "campaña mediática" contra Argentina en el Mundial

Argentina finalizó la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá como subcampeona, tras caer derrotada en la final frente a España, gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga. Sin embargo, tal y como ya sucedió en el Mundial de Qatar en el año 2022, en redes sociales el combinado sudamericano tuvo que soportar como en cada ronda que avanzaban se intentaba demeritar el logro y achacar la hazaña a supuestos beneficios arbitrales, en la gran mayoría de ocasiones sin fundamento.

De esta manera, la campaña mediática orquestada en contra de la Selección de Argentina parece haber sido bastante evidente, por lo que la AFA habría decidido tomar acciones legales, según se informa desde el medio argentino 'La Nación'.

Doble rasero al evaluar las jugadas

Mientras en el duelo ante Argelia se comentó una discutible potencial expulsión de Leo Messi por un pisotón fortuito y sin intensidad sobre el gemelo de Mandi, no se comentó la incorrecta anulación del primer gol del astro argentino por un error en el sistema de fuera de juego semiautomático. Era solo la primera jornada de la fase de grupos, pero la tendencia no iría a mejor. Ya en dieciseisavos, algunas voces buscaron sobreanalizar las jugadas para insinuar un trato de favor arbitral a la albiceleste por una falta en el descuento no señalada, pese a realmente no haber ningún contacto.

Los jugadores de Egipto protestan al colegiado / Agencias

No obstante, la campaña en redes explotó durante los duelos de octavos y cuartos, principalmente por las infundadas quejas de Egipto, incapaz de reconocer el evidente pisotón a Lisandro Martínez en el inicio de la jugada que terminó en gol anulado, así como el inexplicable hecho de pedir penalti en una acción sobre Salah que ni ex del Liverpool pidió antes de que el contragolpe terminara en gol de su rival. En la antepenúltima ronda, Suiza sufrió la expulsión de Embolo al simular con un claro 'piscinazo' una falta cometida de Paredes, acción que el VAR corrigió al aplicar un nuevo protocolo instaurado en la presente edición del Mundial. Así, en caso de haber polémica en la roja al delantero helvético, esta debería centrarse en el reglamento y no en supuestos beneficios a Argentina.

AFA contra la campaña mediática

En todas las jugadas mencionadas hubo un denominador común, la gran exposición en redes sociales para hacer creer mediante todos los medios que la competición estaba adulterada. Este hecho puede parecer una nimiedad, pero en una sociedad como la actual, en la que las generaciones tienden a darle veracidad a lo que ven en redes sociales incluso sin ver los enfrentamientos, semejante campaña de desprestigio logra hacer mella en la imagen pública de un equipo.

Por este motivo, una vez finalizado el torneo, la AFA ha decidido arremeter contra aquellos que hayan proferido acusaciones falsas, imágenes manipuladas, afirmaciones no verificadas y acusaciones sin fundamento, independientemente de si quienes difundían dicho contenido eran grandes medios, cuentas de X o páginas de Instagram. Según la información de 'La Nación', el equipo legal de la Asociación del Fútbol Argentino ya está recopilando evidencias, capturas de pantalla, publicaciones y todo lo que necesiten.