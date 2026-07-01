La AFA pide a la FIFA más entradas para el partido de Argentina ante Cabo Verde en Miami: "50.000 vendrán sin entrada"

La expectación por ver a la selección argentina en Miami ha desbordado todas las previsiones iniciales. Ante la masiva llegada de aficionados, la Asociación del Fútbol Argentino ha iniciado gestiones formales con el máximo organismo del fútbol mundial para tratar de ampliar el aforo disponible para sus seguidores en el encuentro frente a Cabo Verde.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, confirmó públicamente estos movimientos y reconoció el impacto que está generando la Albiceleste en territorio estadounidense. El dirigente explicó la situación en los micrófonos del programa "No se Pudo" de Vorterix, donde dejó clara la intención de la federación de dar respuesta a la marea de hinchas que se ha desplazado sin localidad.

Petición de remanentes

El presidente de la federación argentina detalló cómo se están desarrollando las conversaciones para intentar liberar más asientos: "Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible, un partido que nadie esperaba que tenga tanta convocatoria como la que va a haber y solicitando qué remanente hay para que la gente pueda comprar y acceder".

La intención de los dirigentes es aprovechar aquellos cupos que no vayan a ser utilizados por los compromisos institucionales o comerciales de la organización. La locura desatada en Miami ha obligado a reaccionar con celeridad para evitar problemas en los accesos y garantizar que el color de las gradas sea mayoritariamente celeste y blanco.

Éxodo masivo a Miami

Tapia también admitió que la FIFA se ha mostrado receptiva a estudiar la devolución de ciertos paquetes de localidades: "Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y va a poder ir más gente de la que vino".

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La preocupación real radica en la enorme cantidad de aficionados que se encuentran en los alrededores del estadio sin una entrada física para el choque. El mandatario concluyó con una reflexión sobre el fenómeno social que arrastra el equipo: "También entendemos que 50.000 personas que viajen sin entrada es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, pero no entran todos".