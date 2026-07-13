Adrien Rabiot, sobre cómo parar a España: "No tenemos un plan anti-Lamine Yamal"

El duelo entre Lamine Yamal y Adrien Rabiot es uno de los platos fuertes de la semifinal del Mundial de 2026 entre España y Francia. Ambos jugadores se reencuentran tras la semifinal de la Eurocopa de 2024, duelo que llegó con la guerra dialéctica entre ambos encendida, y que se llevó el jugador del Barça sobre el terreno de juego.

Antes de aquella semifinal continental, Rabiot aseguró que Lamine "tenía que demostrar mucho más" si quería jugar una final. El extremo español respondió con un enigmático mensaje en redes sociales ("Muévete en silencio, habla solo cuando sea hora de decir jaque mate") y, al día siguiente, firmó un golazo que eliminó a Francia justo delante de la defensa de Rabiot.

Antes del duelo de esta semana, el internacional francés volvió a responder preguntas sobre el '19' de 'La Roja' y no quiso entrar en polémicas.

"No hay un plan anti-Lamine Yamal. Nos centramos en la selección española, no en un solo jugador. Sabemos que son peligrosos en todos los aspectos: él, los jugadores de ataque, la posesión del balón, su capacidad para encontrar espacios cerca del área y su juego combinativo. Tenemos que estar atentos a todo eso. No creo que haya que enfocarse únicamente en una individualidad", dijo Rabiot en un encuentro de la selección con la prensa enviada a Dallas.

A la pregunta sobre sus palabras en 2024, Rabiot aseguró no recordar "exactamente aquellas declaraciones. Pero si las dije, sería porque en aquel momento pensaba eso. He visto que Konaté y Maxence Lacroix ya respondieron y creo que lo hicieron muy bien. Esto sigue siendo un partido de fútbol y no le tenemos miedo a nadie".

Rabiot también defendió el momento que atraviesa la selección francesa: "Por el recorrido que hemos hecho, llegamos a esta semifinal en las mejores condiciones posibles. Todo está de cara para nosotros. Sinceramente, creo que habría sido muy difícil llegar mejor preparados. Después hablará el campo, porque esto sigue siendo fútbol".

Más allá del aspecto futbolístico, el centrocampista destacó el gran ambiente que existe dentro de la concentración francesa y lo señaló como una de las claves del rendimiento del equipo galo durante el torneo.

"Vivimos muy bien juntos. Hay una auténtica cohesión dentro del grupo. Es difícil explicar por qué ocurre, pero fuera del campo todo funciona muy bien y creo que eso tiene una gran parte de culpa de nuestro éxito", comentó Rabiot. "También nos han unido las dificultades que ha vivido el seleccionador. Nos han hecho más fuertes y nos han dado todavía más ganas de darlo todo, sabiendo además que este es su último torneo al frente de Francia".

El futbolista del Milan también habló de la relación entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, dos de los jugadores con más calidad y galones en el equipo de 'Les Bleus': "Tienen una relación muy cercana desde hace muchos años. No es algo que haya empezado ahora. Ya eran muy amigos cuando jugaban juntos en el PSG e incluso antes. No porque hoy se entiendan muy bien sobre el campo hay que relacionarlo con lo que ocurre fuera. Son amigos desde hace mucho tiempo".

Finalmente, Rabiot no quiso excederse en confianza de cara al partido ante España.

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"Nada garantiza que vayamos a ganar. Estamos concentrados, vamos a preparar muy bien este partido y confiamos en el camino que hemos recorrido hasta ahora. Tenemos que creer en nosotros, pero siempre con la humildad que nos ha caracterizado desde el inicio del torneo. Espero que consigamos llegar a la final, porque ese es nuestro objetivo", finalizó.