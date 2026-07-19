Adiós, Deschamps: Zidane, es tu momento

A rey muerto, rey puesto. Francia es el mejor ejemplo de ello. Didier Deschamps finalizó su etapa como seleccionador nacional tras catorce años, 5.085 días después de aquel amistoso disputado frente a Uruguay en Le Havre en agosto de 2012. Un Mundial y una Nations League lucen en su palmarés, en una era con muchas luces y algunas sombras.

El entrenador de Bayona, un 'gentilhomme' de pies a cabeza para aquellos que le han tratado en la distancia corta, se va con el amargo sabor de no haber bordado otra estrella sobre el escudo del gallo francés. Francia era la principal favorita al entorchado mundial, pero flaquearon ante España en semifinales. Lo peor, no obstante, no fue el resultado, sino la sensación de que están a años luz futbolísticamente de La Roja. Y eso es algo que siempre se le ha achacado a Deschamps: su racanería futbolística, su excesivo pragamatismo, su nula capacidad para hacer un juego vistoso con una constelación de estrellas como la francesa.

Quizás haya sido por su herencia de su etapa futbolística, donde primaba más la destrucción que la construcción. Deschamps nunca ha podido deshacerse de esa etiqueta de 'amarrategui', de entrenador defensivo, un sambenito que ha reverdecido en este Mundial, donde la convocatoria hacía aguas en la sala de máquinas. De los 26 de la lista, sólo cinco centrocampistas y, uno de ellos, N'Golo Kanté, quien no participó ni en la fase de grupos ni en las eliminatorias. Así las cosas, Deschamps se ha jugado los cuartos con Rabiot, Koné, Tchouaméni y, en menor medida, Zaïre-Emery. Apenas cuatro medios para una competición de exigencia.

Por ponerlo en perspectiva, Luis de la Fuente ha utilizado durante este Mundial a siete futbolistas en la parcela ancha: Fabián, Gavi, Baena, Olmo, Merino, Rodri, Pedri. Todos ellos con diferentes perfiles y características que han enriquecido el juego de España.

Zidane, en una imagen de archivo / EFE

Zidane, listo en septiembre

Zidane será el relevo de Didier Deschamps. La Federación Francesa de Fútbol todavía no lo ha hecho oficial, pero la llegada de Zizou es un secreto a voces. El marsellés afrontará así su primera aventura al frente de un combinado nacional tras su exitosa etapa en el Real Madrid, donde se coronó con tres Champions League y dos ligas españolas.

Coetáneos en una de las mejores generaciones francesas de todos los tiempos, la ganadora del Mundial de 1998, Zidane tratará de aplicar toda su experiencia a la nueva hornada de futbolistas galos. Porque Francia tiene mimbres muy buenos para dominar el mundo, pero, como se demostró en las semifinales frente a España, las individualidades priman por encima del bloque.

Zizou necesita intervenir en todas las líneas del campo. Retocar y modificar pequeños detalles para conjuntar lo iniciado por Deschamps, aunque deberá hacer especial énfasis en la medular, esa parcela que él dominaba con maestría. Tchouaméni, Koné o Rabiot son jugadores de élite, pero carecen del talento necesario para hacer carburar a un equipo. Francia necesita más que nunca un Zidane sobre el césped... y en el banquillo. La Nations League y la Eurocopa de 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda, serán los principales desafíos del nuevo seleccionador.