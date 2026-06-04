Adiós a las consolas: la FIFA se alía con Netflix para que juegues al videojuego del Mundial 2026 gratis y sin comprar mandos

El panorama de los videojuegos de fútbol está a punto de cambiar para siempre. En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA y Netflix Games han hecho oficial una alianza histórica para presentar FIFA World Cup: Launch Edition. Este revolucionario título se estrenará de forma exclusiva en la plataforma de videojuegos de Netflix el próximo 11 de junio, coincidiendo de manera exacta con el pitido inicial del torneo más importante del planeta.

Lo que hace verdaderamente disruptiva a esta propuesta es su accesibilidad: el juego estará incluido sin coste adicional en cualquier suscripción activa de Netflix, eliminando las barreras económicas tradicionales de los simuladores de fútbol y ofreciendo a miles de millones de aficionados una vía directa, rápida y económica para vivir el Mundial desde dentro.

48 selecciones, 16 estadios y más de 1,200 estrellas en la palma de tu mano

La escala de FIFA World Cup: Launch Edition no escatima en fidelidad oficial. A pesar de ser una propuesta enfocada en la jugabilidad directa, cuenta con todos los derechos y licencias del torneo real. Los usuarios tendrán la oportunidad de:

Dirigir a cualquiera de las 48 selecciones nacionales que compiten en esta expandida edición del torneo.

que compiten en esta expandida edición del torneo. Pisar el césped virtual de los 16 estadios oficiales ubicados en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

ubicados en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Controlar a una plantilla que supera los 1,200 futbolistas reales, todos recreados para plasmar la intensidad y el atractivo universal del torneo de un solo deporte más grande del mundo.

Innovación tecnológica: Tu smartphone es el mando, tu televisión es el estadio

Olvídate de consolas de última generación o de mandos costosos y complejos. Siguiendo la nueva hoja de ruta de la FIFA para el ecosistema digital, el juego introduce una mecánica de juego asombrosamente sencilla:

Enciende tu televisión inteligente (Smart TV) y abre la aplicación del juego en Netflix de forma nativa. Escanea el código QR que aparece en la pantalla utilizando tu teléfono móvil. ¡Sal al césped! Automáticamente, la pantalla de tu smartphone se transformará en un mando táctil e intuitivo.

Esta configuración híbrida está diseñada específicamente para que hasta cuatro jugadores puedan competir en el mismo salón de forma simultánea, sin importar si son veteranos de los videojuegos o personas que jamás han tocado una consola en su vida.

Carátula del juego / NETFLIX

"Este título permitirá a aficionados de todos los niveles sentir la emoción de marcar un tanto decisivo en un Mundial, reduciendo a cero la curva de aprendizaje."

El nacimiento de una nueva era: "Launch Edition" es solo el principio

Esta entrega, inspirada en la adrenalina pura del pitido inicial de un partido mundialista, se ha enfocado en ofrecer una experiencia de simulación ágil, directa e inmediata. Sin embargo, la FIFA y Netflix han dejado claro que esto es solo la punta del iceberg.

Bajo la etiqueta de Launch Edition, el juego funcionará como una plataforma viva. Tras el lanzamiento del 11 de junio, el título recibirá constantes actualizaciones de contenido gratuitas que añadirán capas de profundidad táctica, nuevos modos de juego y funciones avanzadas a medida que avance la competición real.

Así es el videojuego de Netflix / NETFLIX

Una estrategia global para acercar el fútbol a todos

Este movimiento estratégico responde a la renovada visión de la FIFA de democratizar el acceso al entretenimiento futbolístico fuera de los estadios reales. Al fusionar la descomunal proyección internacional de la Copa Mundial de la FIFA™ con la infraestructura global y la accesibilidad de Netflix Games, ambas compañías no solo buscan vender un producto, sino crear una herramienta de celebración colectiva. Ya sea para recrear los encuentros del día o para reescribir la historia con tu selección favorita, la emoción del Mundial de 2026 estará literalmente a un botón de distancia.

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Recuerda marcar el calendario: 11 de junio en Netflix Games. El Mundial se juega en la televisión, pero el control lo tienes tú.