Adiós a las ceremonias de los himnos en el Mundial 2026: así será la nueva rutina antes de los partidos

La FIFA anunció este jueves un nuevo concepto de ceremonias previas a los partidos del Mundial de 2026, con el objetivo de ofrecer experiencias más inmersivas tanto para los aficionados como para los jugadores.

La organización busca transformar el partido en una herramienta para fortalecer vínculos entre los asistentes y los jugadores de las selecciones: "Durante la competición, se aplicará un nuevo enfoque inmersivo que transformará el estadio en un escenario compartido donde los aficionados y las selecciones vivirán un momento muy especial".

Para llevarlo a cabo se han inspirado en la portada del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lleno de colores llamativos como telón de fondo. De esta manera todos los seguidores, independientemente de qué butaca hayan comprado, podrán disfrutar de una perspectiva "única y emocionante", informaba la FIFA.

Para ofrecer esta nueva dinámica utilizarán banderas de gran tamaño de los países contendientes y elementos situados en posiciones estratégicas sobre el campo de juego para "involucrar al público de una forma auténtica y significativa", añadió la entidad.

Una de las novedades será la participación de las plantillas completas de ambas selecciones durante los himnos nacionales. "Durante los himnos nacionales, todos los jugadores de ambos equipos no solamente los once titulares, formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo".

Un cambio que se hace con el fin de que todos los futbolistas participen en un momento así que "implica el orgullo y la emoción de representar a su país en el mayor escenario del fútbol", explicó la FIFA. Una vez finalicen los himnos de cada nación la normativa continuará siendo la misma de siempre siguiendo con las fotografías o los saludos oficiales.

Humo de colores o pirotecnia

No solo serán esos los únicos cambios protagonistas, ya que a medida que vaya avanzando el torneo, se incorporarán más elementos como humo de colores o pirotecnia.

Estas modificaciones se hacen con el objetivo de innovar un acontecimiento tan global como Mundial y de aumentar la experiencia de aquellos que viven el fútbol: "La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido".

Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia "lo refleja claramente", concluyó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.