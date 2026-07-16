Las actuaciones de la final del Mundial de este domingo: Shakira y Madonna, entre los cantantes

Cada vez queda menos para el gran día del fútbol. Este 19 de julio se disputará la Final del Mundial, en Nueva York. Un día donde millones de personas de todos los rincones del planeta tendrán los ojos puestos en el escenario del MetLife Stadium, con una media parte de entre 25 y 30 minutos, según ha trascendido en las últimas horas y sin que la FIFA lo haya confirmado de manera oficial.

Los dos finalistas serán España y Argentina. Los de Luis de la Fuente vienen de cargarse a Francia, mientras que Argentina eliminó este miércoles a Inglaterra. El partido será frenético, caliente y con mucho espectáculo, como el que habrá en el intermedio de la final.

Artistas de talla Mundial

En esta edición, como ya hemos ido viendo a lo largo del torneo con los múltiples anuncios y 'mini partes', el tiempo de descanso será más largo de lo habitual. Los jugadores estarán media hora en el vestuario, ya que el descanso se alargará por motivos comerciales. En este tiempo que transcurra entremedio de las dos partes y contará con un cartel de primer nivel encabezado por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber como principales protagonistas.

En total, se subirán hasta 10 agrupaciones subirán al escenario. También participará Burna Boy, mientras que Coldplay ofrecerá una actuación especial y su vocalista, Chris Martin, asumirá el papel de curador creativo del evento. La dirección musical estará a cargo de Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Nueva York, acompañados por el reconocido Coro PS22.

Videoclip oficial de 'Dai Dai', el himno mundialista de Shakira / Sport.es

Además, los personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets realizarán apariciones especiales con un enfoque educativo, y Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.

Actuaciones con un mensaje claro: la educación

Según explicó la FIFA, el espectáculo ha sido concebido para transmitir un mensaje de unión, esperanza y acceso a la educación a través del deporte. La organización destacó que el show estará vinculado a iniciativas sociales impulsadas junto a Global Citizen, buscando dejar un legado que vaya más allá del resultado deportivo.

El show servirá para impulsar el 'FIFA Global Citizen Education Fund', un fondo que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños de todo el mundo. Hasta el momento, suma más de 50 millones, además de que un dólar de cada entrada vendida para el Mundial 2026 se destina directamente a esa causa.

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La idea no es completamente nueva en torneos organizados en Estados Unidos. La final de la Copa América 2024 contó con una presentación de Shakira durante el descanso, mientras que el Mundial de Clubes 2025 ofreció actuaciones de The Weeknd y Anitta, aunque con una duración considerablemente menor.