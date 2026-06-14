Achraf Hakimi: "Aún tenemos que mejorar en cada partido"

Marruecos sorprendió a Brasil y le sacó un empate en su primer duelo en el Mundial 2026. Los africanos salieron de maravilla al choque y pudieron hacer más daño a una canarinha que se salvó gracias a sus individualidades.

Uno de los grandes referentes de Marruecos, Achraf Hakimi, celebró el empate, aunque reconoció que hay trabajo por hacer: "No fue fácil, jugamos contra un equipo duro, uno de los favoritos del torneo. Empatamos, pero estamos contentos con el rendimiento. Aún tenemos que mejorar en cada partido, así que en eso nos centraremos".

Los africanos fueron la gran sorpresa del pasado Mundial, llegando a las semifinales tras cargarse a España y Portugal. En esta ocasión vuelven a arrancar contra un gigante y sacaron un empate.

Achraf, en rueda de prensa / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

En Marruecos son positivos tras sus últimos dos buenos torneos y esperan llegar lejos otra vez: “Sigamos adelante, mantengamos lo positivo y aprendamos de los errores", dijo Achraf tras el final del encuentro.

Los africanos se avanzaron en el MetLife Stadium ante Brasil con un golazo de Saibari. El delantero marroquí aprovechó un gran pase de Brahim Díaz para picarla sobre la salida de Alisson. Pero finalmente Vinicius igualó el partido en el final de la primera parte con un golazo. En el segundo tiempo no se movió el marcador y los dos firmaron las tablas en el primer partido del grupo C.