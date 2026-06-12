Achraf desafía a Brasil: "En África nos llaman los brasileños africanos"

El primer gran duelo de la Copa del Mundo más grande de la historia lo protagonizan Brasil y Marruecos esta madrugada de sábado a domingo (0:00, hora peninsular española). Los Leones del Atlas quieren repetir —o incluso superar— la hazaña de Qatar 2022, y qué mejor escenario que medirse a la pentacampeona del mundo, la Brasil de Carlo Ancelotti.

El capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, compareció ante los medios junto a su seleccionador, Mohamed Ouahbi, para analizar el debut. "Estamos enfocados. En hacerlo lo mejor posible y sacar el mejor resultado. Eso es todo lo que pensamos", arrancó el lateral del Paris Saint-Germain. "En Brasil nos llaman los brasileños africanos. Creo que todo el mundo conoce al equipo de Brasil y la calidad de sus jugadores", añadió.

Achraf Hakimi, durante un partido / EFE

"Queremos hacer un gran Mundial y estamos preparados para ello. Depende de nosotros y de empezar bien mañana ante Brasil", aseguró. Al ser preguntado sobre Vinícius Jr., Achraf dejó claro que el equipo se ha preparado para ello y puntualizó que "ya he jugado varias veces contra él".

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"Estamos acostumbrados al calor. Somos africanos"

"En un torneo importante, no existen favoritos. Será 50-50. Brasil tiene calidad, pero nosotros también", garantizó. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium, hogar de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Hakimi, además, restó importancia a las condiciones climáticas: "Estamos acostumbrados al calor. Somos africanos", sentenció, dejando claro que Marruecos no busca excusas de antemano.