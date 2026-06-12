MUNDIAL 2026
Achraf desafía a Brasil: "En África nos llaman los brasileños africanos"
El capitán de Los Leones del Atlas compareció ante los medios para analizar el debut ante la 'Canarinha'
El primer gran duelo de la Copa del Mundo más grande de la historia lo protagonizan Brasil y Marruecos esta madrugada de sábado a domingo (0:00, hora peninsular española). Los Leones del Atlas quieren repetir —o incluso superar— la hazaña de Qatar 2022, y qué mejor escenario que medirse a la pentacampeona del mundo, la Brasil de Carlo Ancelotti.
El capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, compareció ante los medios junto a su seleccionador, Mohamed Ouahbi, para analizar el debut. "Estamos enfocados. En hacerlo lo mejor posible y sacar el mejor resultado. Eso es todo lo que pensamos", arrancó el lateral del Paris Saint-Germain. "En Brasil nos llaman los brasileños africanos. Creo que todo el mundo conoce al equipo de Brasil y la calidad de sus jugadores", añadió.
"Queremos hacer un gran Mundial y estamos preparados para ello. Depende de nosotros y de empezar bien mañana ante Brasil", aseguró. Al ser preguntado sobre Vinícius Jr., Achraf dejó claro que el equipo se ha preparado para ello y puntualizó que "ya he jugado varias veces contra él".
"Estamos acostumbrados al calor. Somos africanos"
"En un torneo importante, no existen favoritos. Será 50-50. Brasil tiene calidad, pero nosotros también", garantizó. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium, hogar de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Hakimi, además, restó importancia a las condiciones climáticas: "Estamos acostumbrados al calor. Somos africanos", sentenció, dejando claro que Marruecos no busca excusas de antemano.
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