Se acabó trasnochar para ver a la Selección Española: horarios de la hoja de ruta de España en el Mundial

España no solo ha hecho los deberes en la fase de grupos. Sin saberlo, la selección de Luis de la Fuente se ha garantizado el mejor de los regalos para los millones de aficionados que la seguirán desde casa: prime time puro y duro.

Tras cerrar la primera fase como líder del Grupo H con siete puntos, La Roja tiene ya dibujado su recorrido en el cuadro. Y el calendario deja un patrón llamativo: la FIFA ha colocado todos los cruces de España en la franja que cae a las 21:00 en la España peninsular. Ni un partido más de madrugada.

El camino arranca el jueves 2 de julio en Los Ángeles, en los dieciseisavos de final, de momento ante Austria, segunda del Grupo J. Llama la atención el dato: en California el balón echará a rodar a mediodía (12:00 hora local), pero las nueve horas de diferencia lo convierten en un partidazo de sobremesa-noche en España.

Si supera ese primer escollo, los octavos esperan el lunes 6 de julio en Dallas, ante el ganador del cruce entre el segundo del Grupo K y el segundo del Grupo L. Misma hora: las 21:00.

Los cuartos de final, en caso de seguir avanzando, llegarían el viernes 10 de julio, de nuevo en Los Ángeles. Y la gran cita, una hipotética semifinal, sería el martes 14 de julio en Arlington. En ambos casos, otra vez a las nueve de la noche.

El sueño tendría su final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. La gran final del Mundial 2026 se jugará a las 15:00 hora del Este de Estados Unidos, lo que se traduce, una vez más, en las 21:00 en España.

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El recorrido completo de España, ronda a ronda: Dieciseisavos — jueves 2 de julio, Los Ángeles, ante Austria. 21:00. Octavos — lunes 6 de julio, Dallas. 21:00. Cuartos — viernes 10 de julio, Los Ángeles. 21:00. Semifinal — martes 14 de julio, Arlington. 21:00. Final — domingo 19 de julio, Nueva York/Nueva Jersey. 21:00.

Así que quedar primera de grupo, no solo te alejaba de Argentina (si también era primera de grupo), también te dejaba una ruta con muy buenos horarios.