¡Se acabó el Mundial para Schlotterbeck!

Malas noticias para Alemania y para Nico Schlotterbeck. El central teutón dice adiós al Mundial antes de ni siquiera terminar la fase de grupos. El defensa de la Mannschaft, titularísimo en el esquema de Julian Nagelsmann junto a Jonathan Tah, cayó lesionado en el primer tiempo de la victoria por 2-1 contra Costa de Marfil e hizo saltar todas las alarmas. Una preocupación importante que las pruebas han confirmado y que pone fin a su sueño de inmediato.

El propio Nagelsmann habló de la gravedad de lo sucedido al finalizar el encuentro, asegurando que podría tener una rotura en el ligamento interno del tobillo izquierdo y que “no pinta bien”. Ahora, según adelanta 'Sky Alemania', la resonancia magnética realizada el domingo confirmó la rotura y el jugador queda, inmediatamente, fuera del Mundial.

Nico Schlotterbeck firma autógrafos en la concentración de Alemania en Chicago para el Mundial 2026. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El tiempo de recuperación estimado es de unas seis a ocho semanas. Es decir, el defensa del Borussia Dortmund podría estar en el dique seco durante dos meses. Un golpe durísimo para todas las partes. Schlotterbeck, además, arrancó el torneo muy enchufado, marcando un gol a Curazao en el que fue su estreno en la Copa del Mundo y con la camiseta bávara.

Su nombre ha estado muy presente en las últimas semanas en la prensa deportiva internacional porque sonaba para equipos de primer nivel como el Real Madrid pese a su última renovación con el Borussia Dortmund, ya que incluyó una cláusula de salida de 60 millones de euros, una cifra asequible para un equipo poderoso.

Schlotterbeck, central de Alemania, marcó conra Curazao / EFE

Alemania había comenzado el Mundial con una goleada contundente ante Curazao, a la que derrotó por 7-1 en su estreno en la fase de grupos. En el segundo encuentro, la Mannschaft volvió a sumar de tres, esta vez con más sufrimiento, imponiéndose por 2-1 a Costa de Marfil en un duelo que terminó marcado por la lesión del central y resuelto con un gol en el añadido de Undav.

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Ahora, Nagelsmann deberá olvidarse de Schlotterbeck. El combinado alemán cerrará la fase de grupos frente a Ecuador después dominar bien el Grupo E. Alemania llega a la cita con seis puntos y ya clasificada para la siguiente ronda, aunque con la obligación de mostrar la misma solidez defensiva tras la baja de uno de los pilares enla zaga del equipo.