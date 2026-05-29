El ‘abuelo’ que jugó un Mundial con 45 años y desesperó a Drogba: "El sueño de mi padre, que ya falleció, era verme en un Mundial"

Los Mundiales suelen ser un escaparate deslumbrante para los cracks del futuro. El escenario donde nacen las estrellas, donde los jóvenes talentos se presentan ante el mundo y ante los grandes clubes del planeta. Pero permítanme una pregunta: ¿qué hacían ustedes a los 45 años? Si aún no los tienen, imagínenlo por un momento. Essam El-Hadary respondería que hacer historia en una Copa del Mundo y cumplir el gran sueño de alguien que ya no le acompañaba en cuerpo, pero sí en alma.

El portero egipcio será recordado para siempre como el ‘abuelo’ que jugó un Mundial. Para ser exactos, lo hizo con 45 años y 161 días, al participar como titular en el último enfrentamiento de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 frente a Arabia Saudí. Un regalo de Héctor Cúper, que colaboró directamente en su récord, ya que el titular en los dos partidos anteriores, contra la anfitriona Rusia y Uruguay, fue Mohamed El-Shenawy.

El-Hadary, durante el partido en el Mundial de 2018 / FIFA

Hasta entonces, el récord de ser el jugador de mayor edad en participar en la fase final de una Copa del Mundo lo tenía el colombiano Faryd Mondragón, quien había participado en el Mundial 2014 con 43 años, otra cifra admirable. Parecía una marca destinada a permanecer mucho tiempo intacta, pero solo le duró una edición.

El-Hadary, nacido en una localidad llamada Kafr El-Bateekh, que significa 'sandía' en árabe, debutó profesionalmente en los años noventa, cuando muchos de los jugadores que participaron en Rusia 2018 ni siquiera habían nacido, aunque su nombre ya era leyenda en Egipto mucho antes de Rusia.

Leyenda de varias décadas

Defendió los colores del gigante del país, el Al Ahly, en más de 350 partidos, y sumó más de 150 encuentros con la selección absoluta, en la que debutó en 1996, con apenas 23 años, y donde ganó hasta cuatro Copas de África. Lo apodaban la “Gran Presa” y Didier Drogba, legendario delantero de Costa de Marfil, declaró que fue el portero más duro al que se enfrentó nunca.

Mi padre, que ya falleció, me dijo que su sueño era verme jugar en un Mundial y quiero hacer que mi padre se sienta orgulloso El Hadary — Exjugador de Egipto

Un símbolo de liderazgo de todo un país que vivió uno de los mejores momentos de su carrera a los 45 años. No había disputado ni un solo Mundial, y la oportunidad le llegó con la retirada a la vuelta de la esquina, después de que Egipto esperase 28 años para volver a jugar uno. Por fin pudo cumplir el gran deseo de su difunto padre. “Mi padre, que ya falleció, me dijo que su sueño era verme jugar en un Mundial y quiero hacer que mi padre se sienta orgulloso”, dijo en marzo, antes de disputar el torneo.

Deseo cumplido. Aunque Egipto ya estaba eliminada, el encuentro contra Arabia Saudí tenía un valor simbólico enorme. El-Hadary fue titular y entró en la historia de la competición más importante del fútbol. Durante el partido incluso detuvo un penalti, aunque no bastó para evitar la derrota egipcia, pero eso casi era lo de menos.

Un año después, con 46 años, colgó los guantes en el Nogoom de su Egipto natal, poniendo fin a una trayectoria impresionante en África y a una de las historias más extraordinarias de los Mundiales. ¿Alguien le superará? ¿Y cuándo?