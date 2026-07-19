La abuela de Lamine Yamal la lía en Televisión Española y la reportera le frena en seco: "No hace falta"

Toda España tiene un sueño en común, que Rodri Hernández levante la Copa del Mundo en el MetLife Stadium. La selección de Luis de la Fuente está completamente centrada en ganar a uno de los equipos más duros de la competición, Argentina. Sin embargo, la Albiceleste quiere volver a ganar el Mundial por segunda vez consecutiva, un logro que supondría el broche final a la carrera deportiva de Leo Messi, uno de los mejores jugadores del mundo.

España está volcada con la selección de De la Fuente y desde Televisión Española llevan todo el día calentando motores, con el objetivo de contar cómo se está viviendo la previa de la final entre España y Argentina. La 1 ha cambiado su parrilla matinal adelantando la emisión de 'D Corazón', presentado por Javier de Hoyos y Anne Igartiburu.

El formato ha ido conectando con los distintos entornos de los futbolistas que defenderán la camiseta de España en Nueva York. Una de las conexiones más comentadas ha sido cuando la reportera Marina Sala se ha desplazado hasta Mataró, concretamente Rocafonda.

Rocafonda, el barrio que vio crecer a Lamine Yamal. / Manu Mitru

El objetivo era claro: hablar con los vecinos de la zona y familiares del '10' del FC Barcelona. La periodista ha podido entrevistar en directo a Ryan, primo del futbolista, y a Fátima, su abuela. En la conexión, la abuela de Lamine Yamal no ha dudado en reconocer cómo vive los partidos, tanto cuando juega en el Barça como en la selección española.

También, ha desvelado el momento en el que le preparaba el desayuno: "Siempre me preguntaba por lo que había de desayunar y yo iba al Mercadona y me decía: 'Cómprame Milka'".

En ese instante, la periodista de RTVE ha tenido que frenar en seco a la abuela de Lamine Yamal: "Bueno, no hace falta decir tantas marcas". No obstante, Fátima ha seguido erre que erre: "También, le compraba tres botellas de Don Simón".

Al tratarse de RTVE, la publicidad encubierta y la mención de marcas comerciales sin previo acuerdo está totalmente prohibido.

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Más tarde, Anne Igartiburu ha defendido a la abuela del '10' del Barça en 'D Corazón': "Gracias a esa abuela, ¡qué emoción!. A la abuela se le permite todo, que diga las marcas, total. Ella lo que quiere es decir todo lo que ha cuidado a su nieto y eso nos emociona. Yo estoy emocionada. Tengo que decir 'shukran' (gracias en árabe), claro que sí, gracias, que vaya muy bien y ojalá que ganemos el Mundial".