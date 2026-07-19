La abuela de Lamine Yamal, a horas de la final del Mundial: "Doy gracias a Dios..."

Fátima, la abuela de Lamine Yamal, recibió en Rocafonda a un equipo de Globo TV desplazado al barrio para realizar un reportaje sobre el entorno social en el que creció el futbolista del Barça. Todo ello a pocas horas del final del Mundial entre España y Argentina, con el de Mataró como uno de los grandes protagonistas. Siempre cercana y amable, explicó parte de la historia familiar y recordó cómo fueron los primeros años de su nieto, al que sigue viendo con la misma emoción cada vez que aparece en televisión.

Lamine Yamal, en la semifinal ante Francia. EFE/ Carlos Ramírez / Carlos Ramírez / EFE

“Doy gracias a Dios cuando veo a mi nieto por televisión”, explicó Fátima, que sigue viviendo en Rocafonda y que tuvo un papel importante en la infancia del jugador. “Yo lo cuidé mucho, pero sus padres también. Cuando se separaron, me encargaba yo”. La abuela de Lamine también habló de la relación del futbolista con sus raíces familiares. “Con mi nieto hablo árabe y come cosas nuestras. Su padre es marroquí. Es muy buen chaval, muy tranquilo, tiene 19 años, es muy buen chico”.

Su comida favorita, la rfissa

Sobre sus gustos gastronómicos, Fátima explicó que le gustan algunos platos marroquíes. “Pasta de Marruecos, té, bizcocho… La comida que hacen de Marruecos le gusta”. Y añadió: “No come cerdo. Su plato favorito es rfissa. El de la abuela”, asegura con orgullo. La historia familiar comenzó mucho antes. “Yo vine sola de Marruecos ydurante siete años no tuve papeles, trabajando en todos sitios. Yo traje al padre de Lamine con nueve años. Estudió aquí, hizo cuarto de ESO, se hizo cocinero, luego encuentra a la madre del niño y ahí está la historia”.

Rocafonda, el barrio que vio crecer a Lamine Yamal. / Manu Mitru

Después llegó el fútbol. Fátima recordó uno de los primeros momentos en los que alguien se fijó en Lamine mientras jugaba con otros niños. “Un parque donde vivía su padre en Granollers, jugando un niño con más niños. Cada hombre lleva a sus hijos para el campo y se viene un día el entrenador de La Torreta y llama al entrenador del Barça. Viene el entrenador del Barça y pasa un mes o una semana y nos llama el Barça”. A partir de ahí, el día a día del pequeño Lamine Yamal empezó a cambiar. “El día que entrena venía el taxi a las cinco de la tarde y vuelve a las diez de la noche. Cuando tiene 12 años ya va a la Masia y solo viene el fin de semana. Colegio en Barcelona, Masia, autobús y todo”.

La abuela (Fátima) y el padre (Mounir) de Lamine Yamal. / EP

Pese a que su formación ya estaba ligada al Barça, los fines de semana seguía regresando al barrio. “Cuando venía del Barça, el fin de semana venía a jugar con el resto de niños”. Durante la conversación también intervino Rayan, primo de Lamine, que acompañaba a Fátima. “Al principio nos hemos criado juntos y era como un hermano”, explicó. “A veces dormía con nosotros, pero en la habitación de su padre”. Rayan también habló de la final ante Argentina y de cómo cree que la vive Lamine. “Realmente tiene que estar nervioso porque es la final y además juega con Argentina, pero yo creo que puede ganar”.