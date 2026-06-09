Abde se pierde el inicio del Mundial, pero no abandona la concentración

Abde se queda en América con Marruecos. Los pronósticos tras el golpe sufrido con Chadi Riad en el último amistoso preparatorio frente a Noruega eran de lo más pesimistas, pues todo apuntaba a que el jugador tendría que volver a casa y perderse el Mundial.

El parte médico indica que Abde sufre un esguince de ligamento lateral interno de grado medio en su rodilla derecha. Esta lesión habitualmente mantiene a los futbolistas alejados de los terrenos de juego entre 4 y 6 semanas, lo que significa que el jugador del Betis podría perderse el mundial entero.

Aun así, la selección de Marruecos quiere mantener al extremo izquierdo en la concentración para evaluar su recuperación en caso de que vean que está disponible para disputar algún minuto. Su participación en los partidos de fase de grupos ante Brasil, Escocia y Haití parece más que complicada.

Marruecos, con serias opciones de avanzar tras su gran Mundial en 2022, será precavido con la salud física del futbolista. En el mejor de los casos, Abde podrá comenzar a disputar sus primeros minutos a partir de dieciseisavos de final.

En su posición, los 'leones del Atlas' cuentan con Chemsdine Talbi, jugador del Sunderland, y en caso de emergencia también puede jugar Ounahi, quien ya ha ocupado esta posición en algunos partidos en el Girona este final de temporada. Aun así, con Abde completamente sano, está claro que el jugador del Betis es el dueño de la banda izquierda.

No es la primera vez que la selección de Marruecos sigue una estrategia como esta. Ya para la Copa África del mes de enero el entonces seleccionador Walid Regragui decidió convocar a Achraf Hakimi, que llegó entre algodones al torneo en el que la selección terminó coronándose campeona con mucha polémica.

Ahora es Mohammed Ouahbi quien no quiere descartar a Abde. El seleccionador por ahora prefiere esperar a la recuperación de Abde antes que llamar a algún jugador de menos nivel. Y es que el extremo del Betis aporta desborde y mucho peligro por la izquierda, en una temporada que hasta ahora es la mejor de su carrera, con 15 goles y 10 asistencias entre todas las competiciones. Con estos datos, normal que Marruecos no quiera prescindir de su presencia.