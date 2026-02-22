Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste), según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Las autoridades no han detallado hasta el momento el saldo total de la acción ni si hubo más personas detenidas o abatidas, mientras se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Oseguera Cervantes, de 56 años y alias El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Respuesta del grupo criminal

Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según informaron las autoridades.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa, sur del estado, "ha derivado en enfrentamientos en la zona" y que, como reacción, "en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades".

Lemus señaló que ordenó activar el "código rojo" para proteger a la población, al tiempo que se ha suspendido el transporte público de forma temporal en algunas zonas, y que se ha instalado una Mesa de Seguridad, que sesionará de manera permanente, en coordinación con fuerzas federales.

En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de bloqueos en carreteras que se produjeron en el marco de "labores para la captura de objetivos criminales", sin dar más detalles.

En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que se "han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato", derivado de la acción federal.

Y en el norteño Tamaulipas, la vocería del estado ha informado de bloqueos con vehículos quemados en distintas carreteras a lo largo de la mañana.

Medios locales también han informado de incendios en avenidas y negocios de Colima, Nayarit (oeste) y Aguascalientes (centro), sin confirmación de las autoridades.

EEUU urge a sus ciudadanos no salir a la calle

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

"Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

