MUNDIAL 2026
39 de las 48 selecciones del Mundial se instalarán en Estados Unidos
La FIFA confirma las bases operativas de las 48 selecciones clasificadas para la Copa Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá
La cuenta atrás para el Mundial 2026 sigue quemando etapas. La FIFA ha confirmado este martes la selección definitiva de las bases operativas de las 48 selecciones participantes, un elemento clave en la organización del torneo más grande de la historia, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En el caso de España, la selección tendrá su centro de operaciones en Chattanooga, en el estado de Tennessee, donde utilizará como instalación de entrenamiento la Escuela Baylor. Allí se concentrará la Roja durante buena parte de la fase de grupos, en un espacio que funcionará como su segunda casa entre partidos, desplazamientos, entrenamientos y recuperación.
Las bases operativas, también conocidas como campamentos base, son una pieza fundamental en cualquier Copa Mundial. No solo sirven como lugar de entrenamiento, sino también como punto de convivencia diaria para jugadores, cuerpo técnico y personal de cada federación. En el Mundial 2026, su importancia será todavía mayor por la dimensión inédita del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones.
La FIFA ha confirmado que 39 equipos se alojarán en Estados Unidos, mientras que México recibirá a siete selecciones y Canadá acogerá a dos. En territorio mexicano tendrán su sede Colombia, Irán, República de Corea, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay. Por su parte, Canadá y Panamá estarán instaladas en Canadá.
25 poblaciones sin encuentros, pero anfitrionas
Más allá de las 16 ciudades anfitrionas, el reparto de bases permitirá que el impacto del Mundial llegue también a localidades que no albergarán partidos. En total, 25 poblaciones sin encuentros mundialistas acogerán a selecciones nacionales, lo que ampliará el alcance social, deportivo y económico del torneo.
Entre esas ciudades aparecen New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México; y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem, en Estados Unidos.
Una parte fundamental de cualquier Mundial
“Las bases operativas son parte fundamental del tejido que sostiene cualquier Mundial”, afirmó Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
“Es allí donde las selecciones arraigan, entrenan y se recuperan, y donde viven el devenir diario de la competición”, añadió.
La elección de estas instalaciones se ha desarrollado a través de un proceso iniciado oficialmente en 2024, cuando la FIFA presentó a las federaciones una primera lista de opciones. Durante 2025, esa lista se fue ajustando y, tras el sorteo final celebrado a principios de diciembre, las selecciones clasificadas comenzaron a escoger entre más de 60 alternativas, teniendo en cuenta especialmente las zonas geográficas en las que disputarán sus partidos de la fase de grupos.
El Mundial 2026 será el primero organizado conjuntamente por tres países y también el primero con 48 participantes. Con las bases ya definidas, las selecciones empiezan a poner nombre y ubicación a su rutina mundialista. España ya sabe dónde empezará a preparar su asalto al gran objetivo: Chattanooga será el punto de partida de la Roja en Norteamérica.
Bases de entrenamiento de las selecciones participantes
Argelia: Kansas City — Universidad de Kansas
Argentina: Kansas City — Centro de entrenamiento del Sporting KC
Australia: Bahía de San Francisco — Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul
Austria: Goleta — Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara
Bélgica: Renton — Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC
Bosnia y Herzegovina: Sandy — Estadio RSL
Brasil: Nueva York Nueva Jersey — Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park
Canadá: Vancouver — National Soccer Development Centre
Costa de Marfil: Filadelfia — Philadelphia Union
RD del Congo: Houston — Houston Training Center
Colombia: Guadalajara — Academia del Atlas FC
Cabo Verde: Tampa — Waters Sportsplex
Croacia: Alexandria — Instituto Episcopal
Curasao: Boca Ratón — Universidad Atlántica de Florida
Chequia: Dallas — Mansfield Multipurpose Stadium
Ecuador: Columbus — Centro de rendimiento del Columbus Crew
Egipto: Spokane — Universidad Gonzaga
Inglaterra: Kansas City — Swope Soccer Village
España: Chattanooga — Escuela Baylor
Francia: Boston — Universidad Bentley
Alemania: Winston-Salem — Universidad Wake Forest
Ghana: Boston — Universidad Bryant
Haití: Nueva York Nueva Jersey — Universidad Stockton
RI de Irán: Tijuana — Centro Xoloitzcuintle
Irak: Greenbrier County — The Greenbrier Sports Performance Centre
Jordania: Portland — Universidad de Portland
Japón: Nashville — Nashville SC
República de Corea: Guadalajara — Chivas Verde Valle
Arabia Saudí: Austin — Estadio del Austin FC
Marruecos: Nueva York Nueva Jersey — The Pingry School
México: Ciudad de México — Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Países Bajos: Kansas City — Instalación de entrenamiento del KC Current
Noruega: Greensboro — UNC Greensboro
Nueva Zelanda: San Diego — Estadio Torero de la Universidad de San Diego
Panamá: New Tecumseth — Nottawasaga Training Site
Paraguay: Bahía de San Francisco — Spartan Soccer Complex
Portugal: Palm Beach Gardens — Gardens North County District Park
Catar: Santa Bárbara — Westmont College
Sudáfrica: Pachuca — CF Pachuca: Universidad del Fútbol
Escocia: Charlotte — Charlotte FC
Senegal: Nueva York Nueva Jersey — Rutgers University
Suiza: San Diego — SDJA
Suecia: Dallas — Estadio del Dallas FC
Túnez: Monterrey — Centro de entrenamiento del Rayados
Turquía: Mesa — Arizona Athletic Grounds
Uruguay: Cancún — Mayakoba Training Center, Cancún
Estados Unidos: Irvine — Complejo deportivo Great Park
Uzbekistán: Atlanta — Centro de entrenamiento del Atlanta United
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