39 de las 48 selecciones del Mundial se instalarán en Estados Unidos

La cuenta atrás para el Mundial 2026 sigue quemando etapas. La FIFA ha confirmado este martes la selección definitiva de las bases operativas de las 48 selecciones participantes, un elemento clave en la organización del torneo más grande de la historia, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de España, la selección tendrá su centro de operaciones en Chattanooga, en el estado de Tennessee, donde utilizará como instalación de entrenamiento la Escuela Baylor. Allí se concentrará la Roja durante buena parte de la fase de grupos, en un espacio que funcionará como su segunda casa entre partidos, desplazamientos, entrenamientos y recuperación.

Las bases operativas, también conocidas como campamentos base, son una pieza fundamental en cualquier Copa Mundial. No solo sirven como lugar de entrenamiento, sino también como punto de convivencia diaria para jugadores, cuerpo técnico y personal de cada federación. En el Mundial 2026, su importancia será todavía mayor por la dimensión inédita del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones.

La FIFA ha confirmado que 39 equipos se alojarán en Estados Unidos, mientras que México recibirá a siete selecciones y Canadá acogerá a dos. En territorio mexicano tendrán su sede Colombia, Irán, República de Corea, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay. Por su parte, Canadá y Panamá estarán instaladas en Canadá.

25 poblaciones sin encuentros, pero anfitrionas

Más allá de las 16 ciudades anfitrionas, el reparto de bases permitirá que el impacto del Mundial llegue también a localidades que no albergarán partidos. En total, 25 poblaciones sin encuentros mundialistas acogerán a selecciones nacionales, lo que ampliará el alcance social, deportivo y económico del torneo.

Entre esas ciudades aparecen New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México; y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem, en Estados Unidos.

Una parte fundamental de cualquier Mundial

“Las bases operativas son parte fundamental del tejido que sostiene cualquier Mundial”, afirmó Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Es allí donde las selecciones arraigan, entrenan y se recuperan, y donde viven el devenir diario de la competición”, añadió.

La elección de estas instalaciones se ha desarrollado a través de un proceso iniciado oficialmente en 2024, cuando la FIFA presentó a las federaciones una primera lista de opciones. Durante 2025, esa lista se fue ajustando y, tras el sorteo final celebrado a principios de diciembre, las selecciones clasificadas comenzaron a escoger entre más de 60 alternativas, teniendo en cuenta especialmente las zonas geográficas en las que disputarán sus partidos de la fase de grupos.

El Mundial 2026 será el primero organizado conjuntamente por tres países y también el primero con 48 participantes. Con las bases ya definidas, las selecciones empiezan a poner nombre y ubicación a su rutina mundialista. España ya sabe dónde empezará a preparar su asalto al gran objetivo: Chattanooga será el punto de partida de la Roja en Norteamérica.

Bases de entrenamiento de las selecciones participantes

Argelia: Kansas City — Universidad de Kansas

Argentina: Kansas City — Centro de entrenamiento del Sporting KC

Australia: Bahía de San Francisco — Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul

Austria: Goleta — Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara

Bélgica: Renton — Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC

Bosnia y Herzegovina: Sandy — Estadio RSL

Brasil: Nueva York Nueva Jersey — Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park

Canadá: Vancouver — National Soccer Development Centre

Costa de Marfil: Filadelfia — Philadelphia Union

RD del Congo: Houston — Houston Training Center

Colombia: Guadalajara — Academia del Atlas FC

Cabo Verde: Tampa — Waters Sportsplex

Croacia: Alexandria — Instituto Episcopal

Curasao: Boca Ratón — Universidad Atlántica de Florida

Chequia: Dallas — Mansfield Multipurpose Stadium

Ecuador: Columbus — Centro de rendimiento del Columbus Crew

Egipto: Spokane — Universidad Gonzaga

Inglaterra: Kansas City — Swope Soccer Village

España: Chattanooga — Escuela Baylor

Francia: Boston — Universidad Bentley

Alemania: Winston-Salem — Universidad Wake Forest

Ghana: Boston — Universidad Bryant

Haití: Nueva York Nueva Jersey — Universidad Stockton

RI de Irán: Tijuana — Centro Xoloitzcuintle

Irak: Greenbrier County — The Greenbrier Sports Performance Centre

Jordania: Portland — Universidad de Portland

Japón: Nashville — Nashville SC

República de Corea: Guadalajara — Chivas Verde Valle

Arabia Saudí: Austin — Estadio del Austin FC

Marruecos: Nueva York Nueva Jersey — The Pingry School

México: Ciudad de México — Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Países Bajos: Kansas City — Instalación de entrenamiento del KC Current

Noruega: Greensboro — UNC Greensboro

Nueva Zelanda: San Diego — Estadio Torero de la Universidad de San Diego

Panamá: New Tecumseth — Nottawasaga Training Site

Paraguay: Bahía de San Francisco — Spartan Soccer Complex

Portugal: Palm Beach Gardens — Gardens North County District Park

Catar: Santa Bárbara — Westmont College

Sudáfrica: Pachuca — CF Pachuca: Universidad del Fútbol

Escocia: Charlotte — Charlotte FC

Senegal: Nueva York Nueva Jersey — Rutgers University

Suiza: San Diego — SDJA

Suecia: Dallas — Estadio del Dallas FC

Túnez: Monterrey — Centro de entrenamiento del Rayados

Turquía: Mesa — Arizona Athletic Grounds

Uruguay: Cancún — Mayakoba Training Center, Cancún

Estados Unidos: Irvine — Complejo deportivo Great Park

Uzbekistán: Atlanta — Centro de entrenamiento del Atlanta United