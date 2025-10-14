Estas son las 28 selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue engordando su elenco de participantes. A lo largo de la noche del martes 14 de octubre, en las que salieron a escena un número significativo de selecciones involucradas en la clase clasificatoria, se repartieron un total de siete billetes para la esperada cita intercontinental, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Sudáfrica fue la encargada de descorchar la botella con una goleada ante Ruanda que terminó significando su cuarta participación en una Copa del Mundo, mientras que Senegal y Costa de Marfil completarán la representación Africana en el torneo a falta de lo que suceda en la repesca. Entre las selecciones que acceden via CAF destaca Cabo Verde, que participará por primera vez en su historia.

Respecto a la clasificación UEFA, Inglaterra ha sido la primera selección europea en conseguir el billete para el Mundial 2026 tras golear a Letonia (0-5). Portugal tuvo en su mano esta posibilidad, pero un gol de Szoboslai en el descuento terminó dando a Hungría el empate y aplazando la clasificación de los lusos.

¿Qué selecciones están clasificadas para el Mundial 2026?

Europa (UEFA) Inglaterra Sudamérica (CONMEBOL) Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay

Bolivia (repesca intercontinental) Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones) África (CAF) Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica Asia (AFC) Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Catar, Arabia Saudí Oceanía (OCF) Nueva Zelanda

Nueva Caledonia (repesca intercontinental)

¿Cómo se reparten las plazas restantes del Mundial 2026?

Europa (UEFA) 11 plazas por asignar

4 plazas para la repesca europea Sudamérica (CONMEBOL) Sin plazas por asignar Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) 3 plazas por asignar

2 plazas para la repesca intercontinental África (CAF) 1 plaza para la repesca intercontinental Asia (AFC) 1 plaza para la repesca intercontinental Oceanía (OCF) Sin plazas por asignar

Las 20 plazas todavía por repartir terminarán de definirse en el próximo parón de selecciones, que tendrá lugar a mediados de noviembre. Una vez conocida la identidad de los 48 protagonistas, el Mundial 2026 celebrará el sorteo de su primera fase el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.