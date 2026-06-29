2,8 millones de cervezas y 300.000 hot dogs consumidos: los datos más asombrosos del Mundial 2026

El apetito de los hinchas ha dejado estadísticas colosales, demostrando que la experiencia mundialista va mucho más allá de los noventa minutos de juego. Durante la primera fase, los aficionados consumieron trescientos mil hot dogs en las sedes. Para poner esta sorprendente cifra en perspectiva, si se alinearan los perritos calientes uno tras otro, formarían una línea continua de 45 kilómetros, cubriendo la distancia exacta que separa el estadio de Nueva York/Nueva Jersey del Aeropuerto Internacional JFK.

La sed de los asistentes también marcó un hito sin precedentes, coronando a la cerveza como la reina indiscutible dentro de los recintos deportivos. Se despacharon 2.8 millones de vasos en los estadios, triplicando de forma contundente el consumo de agua embotellada. Esta fiebre festiva se trasladó masivamente a los Fan Festivals, destacando de manera excepcional la jornada vivida en Kansas City, donde hinchas procedentes de 157 países consumieron 32.000 cervezas en un solo día mientras vibraban con el encuentro entre Escocia y Brasil.

Hitos históricos sobre el terreno de juego

El espectáculo ofensivo se erigió como el gran protagonista del torneo. La red no dejó de moverse, registrando un total de 215 goles, lo que establece un nuevo récord absoluto en la historia de la competición gracias a una inédita media de tres tantos por encuentro.

Las grandes leyendas aprovecharon el escaparate para seguir agigantando su mito. Lionel Messi firmó su nombre con letras de oro al convertirse en el jugador de mayor edad en anotar un triplete en una Copa del Mundo, logrando la proeza con 38 años y 357 días. El argentino también encadenó su séptimo partido consecutivo viendo portería. En paralelo, Cristiano Ronaldo alcanzó las diez dianas mundialistas, superando definitivamente a la leyenda Eusébio como el máximo artillero histórico de Portugal en el certamen.

Una marea humana y un fenómeno digital global

La pasión por el balón abarrotó las dieciséis sedes norteamericanas, reuniendo a más de 4.6 millones de espectadores y logrando un impresionante 99.7 % de ocupación en las gradas. Esta espectacular afluencia fulmina el récord histórico de asistencia que ostentaba el propio Estados Unidos desde la edición de 1994.

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El impacto mediático a través de las pantallas paralizó al planeta entero. En Brasil, el duelo contra Marruecos congregó a 49.9 millones de espectadores únicos a través de la cadena Globo. Al otro lado del mundo, China registró la monumental cifra de 205 millones de televidentes únicos durante los primeros diecisiete días de competición. El universo digital dictó su propia sentencia, consolidando el gol de Messi ante Argelia como un auténtico fenómeno en TikTok con 53 millones de visualizaciones, mientras que el himno oficial "Dai Dai", de Shakira y Burna Boy, superó las 175 millones de reproducciones en vídeo entre Instagram y YouTube.