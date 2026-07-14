El 1x1 de España ante Francia al descanso

Sin sorpresas. Luis de la Fuente no quiso introducir cambios para el España-Francia respecto al equipo que eliminó a Bélgica en cuartos de final. El técnico riojano decidió mantener a los once hombres que batieron en el tiempo añadido a los diablos rojos. Con Pedri en el banquillo, con Fabián dentro como interior, con Dani Olmo de mediapunta y con la mejor defensa del campeonato de inicio. Un gol encajado en seis encuentros.

Este es el 1x1 de SPORT de la primera mitad:

6 Unai Simón, Portero Inadvertido Ni un tiro a puerta. Alguna acción en la que dudó, pero OK.

7 Pedro Porro, Defensa Jabato Es un torete a nivel físico y lo demostró con dos carreras emparejado con Mbappé en las que aguantó perfecto al atacante del Madrid. Menos presencia ofensiva, pero muy bien conteniendo a Barcola y a Digne en ese costado.

8 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Imperial El examen era de altura. Seguramente, se enfrentaba el de Estanyol al ataque más temible de siempre. Pero el barcelonista cuajó unos primeros 45' muy serios, gobernando la línea defensiva. Frenó bien a Mbappé, se mostró agresivo cuando tocó.

8 Aymeric Laporte, Defensa Impecable El tándem que ha formado con Cubarsí estos días se ha convertido en un muro de cemento. No solo eso, sino que los dos tienen una salida de balón muy limpia y eso da la vida al equipo. El jugador de origen francés, que se nacionalizó por el 'overbooking' en esa zona en el combinado galo, mandó un mensaje claro.

Amonestado Marc Cucurella, Defensa 7 Llegó un par de veces al área con peligro y contuvo como pudo a Olise. La única 'mancha', una entrada dura al astro del Bayern que le costó la amarilla demasiado pronto.

7 Rodri, Centrocampista Ancla De menos a más en esta Copa del Mundo. El madrileño ha ido sintiéndose mejor físicamente y eso se ha traducido en su jerarquía en el centro del campo. Bien de corrector y distribuyendo fácil.

7 Fabián Ruíz, Centrocampista Bregador Trabajando a destajo, comprometido con la causa. Llegando de segunda línea y ayudando a ahogar por dentro las llegadas de Olise y compañía.

8 Dani Olmo Carvajal, Centrocampista Brillante El de Terrassa dejó varios destellos de su calidad. Un taconazo espectacular a Lamine que casi desemboca en el 0-2 y dando mucha clarividencia en 3/4 de campo. En línea muy ascendente.

8 Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero Clave Tres, cuatro apariciones determinantes. Empezando por el penalti que provocó de Digne (terrible el galo, a todo esto) y por un par de acciones más en las que se fue fácil del ex del Barça. Pinceladas del crack de época que es y será.

6 Álex Baena, Centrocampista Impreciso Seguramente, de los que menos brilló en España en el primer tiempo. Perdió varios balones peligrosos. Bien en líneas generales, pero sin estar tan entonado.