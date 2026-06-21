El 1x1 del España - Arabia Saudita al descanso

La selección española jugó un primer tiempo ante Arabia Saudita en el que fue infinitamente superior a su rival y no tuvo problemas para imponerse con tres goles gracias al estreno y debut de Lamine Yamal en un Mundial y al doblete de Oyarzábal, que también asistió al blaugrana en el primero.

6 Unai Simón, Portero Disfrutón Intervino poco porque Saudi (así llaman los 'cool' a Arabia Saudita) hizo menos. Se dedicó a aplaudir desde la distancia los goles de su equipo, que caían uno tras otro.

6 Pedro Porro, Defensa Volador Se situó al lado de Lamine y, poco a poco, entendió que a Lamine hay que darle balones. A partir de ahí, a volar, a sentirse libre, a ser feliz y a disfrutar. Partido plácido, casi opiáceo.

6 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Consistente Vio el partido desde una distancia prudencial y, de vez en cuando, echaba alguna carrera para sentirse partícipe. Todo cuesta cuando quienes nos atacan están tan lejos...

6 Aymeric Laporte, Defensa Consistente (2) Lo mismo que Cubarsí, pero sintiéndose el jefe porque al parece la edad da prestigio y jerarquía. Buen partido, correcto, sin más. El espectáculo estaba en otra zona del 6campo.

6 Marc Cucurella, Defensa Estuvo Jugó un partido correcto. Sin más. Con Baena, Lamine, Pedri, Olmo, Oyarzábal y Rodri llevando el peso del partido, lo suyo fue colocarse ahí y ya.

6 Rodri, Centrocampista Conector Enlazó el ataque con esos primeros y segundos toques que, invisibles para el espectador poco experto, acaban siéndolo todo para quienes han jugado a fútbol y nos ilustran con sus conocimientos.

8 Pedri González López, Centrocampista Genio Todo lo hace bien. Y, a partir de ahí, analicen ustedes porque se nos acaban los adjetivos. Verle jugar es la belleza.

8 Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero Aquíestoyyo Entró, miró, se gustó, marcó y celebró. Su primer Mundial, su primera titularidad, su primer gol. La primera vez siempre es especial, se dice. Eso para quienes no repiten. No será su caso. No salió tras el descanso. Bien.

7 Dani Olmo Carvajal, Centrocampista Lujo Un lujo que no puede desaprovecharse. Si no juega, el equipo es otra cosa y nada fluye como debería. De la Fuente entendió que 'no Dani Olmo, no party'.

7 Álex Baena, Centrocampista Exterior Que es la parte de la bota con la que tocó el balón que habilitó a Oyarzábal para que marcara Lamine Yamal. Baena es un pelotero imprescindible.