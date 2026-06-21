Mundial 2026
El 1x1 del España - Arabia Saudita al descanso
La selección española fue muy superior a Arabia Saudita en un primer tiempo en el que marcó Lamine y Oyarzábal hizo un doblete
La selección española jugó un primer tiempo ante Arabia Saudita en el que fue infinitamente superior a su rival y no tuvo problemas para imponerse con tres goles gracias al estreno y debut de Lamine Yamal en un Mundial y al doblete de Oyarzábal, que también asistió al blaugrana en el primero.
Unai Simón, Portero
Disfrutón
Intervino poco porque Saudi (así llaman los 'cool' a Arabia Saudita) hizo menos. Se dedicó a aplaudir desde la distancia los goles de su equipo, que caían uno tras otro.
Pedro Porro, Defensa
Volador
Se situó al lado de Lamine y, poco a poco, entendió que a Lamine hay que darle balones. A partir de ahí, a volar, a sentirse libre, a ser feliz y a disfrutar. Partido plácido, casi opiáceo.
Pau Cubarsí Paredes, Defensa
Consistente
Vio el partido desde una distancia prudencial y, de vez en cuando, echaba alguna carrera para sentirse partícipe. Todo cuesta cuando quienes nos atacan están tan lejos...
Aymeric Laporte, Defensa
Consistente (2)
Lo mismo que Cubarsí, pero sintiéndose el jefe porque al parece la edad da prestigio y jerarquía. Buen partido, correcto, sin más. El espectáculo estaba en otra zona del 6campo.
Marc Cucurella, Defensa
Estuvo
Jugó un partido correcto. Sin más. Con Baena, Lamine, Pedri, Olmo, Oyarzábal y Rodri llevando el peso del partido, lo suyo fue colocarse ahí y ya.
Rodri, Centrocampista
Conector
Enlazó el ataque con esos primeros y segundos toques que, invisibles para el espectador poco experto, acaban siéndolo todo para quienes han jugado a fútbol y nos ilustran con sus conocimientos.
Pedri González López, Centrocampista
Genio
Todo lo hace bien. Y, a partir de ahí, analicen ustedes porque se nos acaban los adjetivos. Verle jugar es la belleza.
Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero
Aquíestoyyo
Entró, miró, se gustó, marcó y celebró. Su primer Mundial, su primera titularidad, su primer gol. La primera vez siempre es especial, se dice. Eso para quienes no repiten. No será su caso. No salió tras el descanso. Bien.
Dani Olmo Carvajal, Centrocampista
Lujo
Un lujo que no puede desaprovecharse. Si no juega, el equipo es otra cosa y nada fluye como debería. De la Fuente entendió que 'no Dani Olmo, no party'.
Álex Baena, Centrocampista
Exterior
Que es la parte de la bota con la que tocó el balón que habilitó a Oyarzábal para que marcara Lamine Yamal. Baena es un pelotero imprescindible.
Oyarzabal, Delantero
Jefe
Dos y goles y una asistencia. ¿Hace falta desir nada más? Sí, que siente el fútbol de la misma manera que lo sienten jugadores como Pedri, Olmo, Lamine... Puro fútbol.
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