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MUNDIAL 2026

16 años después del mítico gol de Tshabalala: México y Sudáfrica abren el Mundial más grande de la historia

'El Tri' y los 'Bafana Bafana' reviven el partido inaugural del Mundial 2010 en el Estadio Azteca y darán el pistoletazo de salida a la Copa del Mundo 2026 (21:00h)

Siphiwe Tshabalala celebra su gol contra México durante el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010

Siphiwe Tshabalala celebra su gol contra México durante el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010 / KERIM OKTEN / EFE

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

El destino quiso que México y Sudáfrica reeditasen el partido inaugural del Mundial 2010. No lo parece, pero han transcurrido nada menos que dieciséis años desde aquel partido disputado en tierras africanas, en Johannesburgo. Vuvuzelas, la siempre imprevisible Jabulani y el mítico gol de Siphiwe Tshabalala, convertido prácticamente en héroe nacional. Esta vez, ‘El Tri’, junto a Estados Unidos y Canadá, ejerce como anfitrión de la que será la Copa del Mundo más grande de la historia.

Hoy se cumplen exactamente dieciséis años (11 de junio de 2010) de un encuentro que terminó en empate (1-1), pero será siempre recordado por el tremendo zurdazo que abrió el partido e inauguró el Mundial que llevó a España a lo más alto en Johannesburgo un mes más tarde. El gol fue extraordinario, pero también lo fue el baile posterior.

Precisamente, el pasado fin de semana se disputó un partido entre leyendas de México y Sudáfrica y Siphiwe Tshabalala, hoy retirado y con 41 años, volvió a marcar —esta vez de penalti— y recuperó el icónico baile que protagonizó en 2010. Nostalgia en estado puro.

El Estadio Azteca será el escenario en el que ‘El Tri’ intentará comenzar con buen pie ante su afición. México se convierte en el primer país en acoger tres Copas del Mundo, aunque en esta ocasión lo hace de forma conjunta con Estados Unidos y Canadá.

El equipo de Javier Aguirre se presenta como favorito ante los ‘Bafana Bafana’ y sueña con derribar el muro de los octavos de final y avanzar lo máximo posible, como en 1986, cuando alcanzó los cuartos de final y cayó ante la campeona Alemania en la tanda de penaltis.

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‘El Tri’ confía en el gol de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, en el talento emergente de Gilberto Mora y contará también con la experiencia de Guillermo Ochoa, que disputará su sexto Mundial. Por su parte, los ‘Bafana Bafana’ buscan firmar un buen papel en esta Copa del Mundo y saben que tienen una oportunidad interesante para avanzar en el Grupo A, sin grandes potencias y con Chequia y Corea del Sur como principales rivales.

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