13 federaciones mundialistas cargan contra la UEFA y Ceferin en un duro comunicado conjunto: "El fútbol no pertenece a un grupo reducido de dirigentes privilegiados"

Parece que no hay día tranquilo en este Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este domingo, hasta 13 federaciones de fútbol participantes en la cita mundialista, entre las que se encuentran Senegal y Marruecos, han emitido un comunicado conjunto en contra del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, tras que éste declarara públicamente que, en esta nueva edición mundialista con 48 equipos hay partidos "sin interés".

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA / UEFA

"Las federaciones de fútbol de Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica expresan su profunda decepción tras las recientes declaraciones realizadas por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, sobre la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA y su calificación de numerosos partidos como «sin interés»", dice el comunicado conjutno publicado en redes sociales.

"Para nuestros países, no existe ningún partido de la Copa Mundial de la FIFA que carezca de importancia. Para nuestros países, la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA representa una hazaña histórica y la realización de un sueño compartido por generaciones", agrega el escrito. "Sugerir que algunos de nuestros partidos son, de una manera u otra, menos importantes es profundamente decepcionante y equivale a ignorar los esfuerzos, los sacrificios y las aspiraciones de los jugadores, entrenadores, clubes, dirigentes del fútbol y aficionados de todo el mundo".

En el comunicado, dichas federaciones afirman que "detrás de cada clasificación hay años de trabajo e inversión. Detrás de cada selección nacional hay comunidades enteras y millones de personas que ven el fútbol como una fuente de orgullo, esperanza y unidad".

"El fútbol no pertenece a un grupo reducido de dirigentes privilegiados. Su fuerza reside en su universalidad. La Copa Mundial de la FIFA es la competición de fútbol más grande del mundo precisamente porque reúne diferentes culturas, diferentes historias y diferentes trayectorias futbolísticas", afirman con rotundidad. "Para muchos países, participar en la Copa Mundial de la FIFA no es solo una hazaña deportiva. Es un momento que inspira a una generación, acelera el desarrollo del fútbol y crea recuerdos que duran toda una vida".

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Finalmente, el escrito pide "respeto" para "cada nación que se clasifica", ya que lo ha hecho "por méritos propios": "Cada partido cuenta".