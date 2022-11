Las 10 frases más destacadas del 'stream' de Luis Enrique

El seleccionador nacional español ha estado 45 minutos respondiendo y charlando con los más de 200.000 espectadores que se han llegado a conectar al 'stream' Ha explicado que Van Gaal es el entrenador que más le marcó y que su prolongación en el campo es Ferran Torres (que si no su hija le 'mata')

Lo ha vuelto a hacer. Luis Enrique ha estado 45 minutos conectado a su canal de Twitch desde el Mundial de Qatar para charlar con los seguidores y tocar temas tan diversos como el ciclismo, sus vacaciones familiares en Costa Rica, el mejor entrenador que tuvo como jugador...Tras la primera experiencia de ayer viernes, que resultó todo un éxito de audiencia, 'Lucho' ha vuelto a reunir a más de 200.000 espectadores. Formato con una acogida brutal que parece que va a mantener durante las próximas semanas.

Desde la concentración de la selección española, en el cuartel general de La Roja, el asturiano ha ido encontrándose cada vez más cómodo y a gusto con el formato. Hasta se ha atrevido a decir quién es su prolongación en el campo...con sorna incluida.

Ahí van las 10 frases más destacadas:

"Cometí algunos errores. Sobre lo que dije de Costa Rica, que es un país suramericano. Claramente es Centroamérica. Hace seis años estuve allí de vacaciones y no tiene perdón. Pido disculpas"

"Me preguntan qué entrenador me ha marcado más como jugador. En mi época los entrenadores eran más motivadores, había menos acceso a las tecnologías. El que más me marcó fue el señor Van Gaal, que ahora mismo está en el Mundial. Guardo un gran recuerdo. Y eso que era muy estricto. Una persona muy especial, sincera y auténtica. Muy sensible y exigente"

"¿Cuál es el mejor entrenador del mundo? Hay muchos mejores que yo. Se sacó de contexto. Lo dije bromeando. Tengo los pies en el suelo, sé mis virtudes y mis defectos. Guardiola, Klopp, el mismo Ancelotti"

"Balde es un jugador muy joven, de 19 años. Que tiene unas condiciones físicas y técnicas y fuera de toda duda. Joven y con experiencia. Va a aportar lo que quiero que aporten todos"

"Sinceramente no me veía de entrenador. Viví de forma tan apasionada lo de jugador que jamás lo imaginaba. Cuando dejé de jugar, me dediqué a viajar y vivir la vida y al cabo de dos-tres años decidí hacer los cursos"

"Si no me hubiera dedicado al fútbol no sé qué hubiera sido. Creo que bombero. Respeto mucho y valoro mucho la profesión. Porque ayudan a los demás. O sino Policía, como mi hermano, que es Municipal"

"En el gol de Iniesta estaba en Formentera. Salí a celebrarlo con la camiseta de España. Una alegría increíble. Fue maravilloso. Ojalá podamos dar emociones parecidas"

"Quini. Qué gran persona y jugador. Está siempre en nuestro recuerdo. Un jugador como Quini sería increíble. No he visto a otro rematar de cabeza como él"

"Tengo muchos ciclistas favoritos. Ivan García Cortina es paisano y me gusta mucho. Luego me gustan Valverde, Luis León Sánchez, Marcos Soler. Remco Evenepoel. Van der Poel. Van Aert"

"Sí, tengo un andamio doble en Qatar. Ya me he subido hoy. Uno para grabar y otro para ver el entrenamiento desde una zona más alta. Interfono para hablar con los puntas hoy. Tenemos una pantalla también"