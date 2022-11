Las 10 frases más destacadas del 'stream' de Luis Enrique

El seleccionador nacional español ha estado 45 minutos respondiendo y charlando con los espectadores durante la primera parte del Polonia-Argentina "¿Un Vladimir? Curiosa expresión. Todo lo que signifique liberarse y estar en plenitud es bienvenido, barra libre"

Luis Enrique ha estado 45 minutos conectado a su canal de Twitch desde el Mundial de Qatar para charlar con los seguidores y tocar temas tan diversos como el partido ante Japón, su relación con los medios y de alguna que otra anécdota. Como siempre, dejó ir varias perlas de las suyas.

Desde la concentración de la selección española, en el cuartel general de La Roja, el asturiano ha ido encontrándose cada vez más cómodo y a gusto con el formato.

Ahí van las diez frases más destacadas

"Vladimir, una curiosa expresión. Todo lo que signifique liberarse y estar en plenitud es bienvenido. Barra libre. Que cada uno haga lo que quiera, siempre que no moleste a los demás. Felicidad, es lo que buscamos".

"Me acuerdo mucho de Gayà, le mando un abrazo, pero entiendo que él no quiera verme ni en pintura".

"¿Qué opino de que Gavi vaya a ser Rey de España? Ja, ja, ya me he enterado, ya. Cómo os gusta el cachondeo. La verdad es que no lo veo".

"¿Qué es Bad Bunny, un grupo de música? No soy mucho de reggeatón, eso os gusta a vosotros".

"¿Si creo que los rivales pueden sacar tácticas y defectos de la selección con los 'streams'? La verdad es que no, si sacan algo positivo de aquí será lo cachondos que somos y la conexión que tenemos con la afición".

Sobre la manipulación de algunos periodistas: "En este tema se desacreditan a si mismos, no tengo nada más que añadir".

"A mí me gustan las ruedas de prensa, pero voy porque me obligan. Sino yo no aparecería en los medios".

"¿Baltasar en las carrozas de Gijón? No, no, que tengo muy mala leche y me lío a caramelazos".

"Soy capaz de comerme 6 o 7 filloas después de cenar. Son mi perdición".

"Traería el troncho pero no me lo tatuaría".