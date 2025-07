Luca Hoek: "En Singapur intentaré bajar de los 48 segundos"

Con apenas 17 años, Luca Hoek, ya ha batido récords, se entrena en el CAR de Sant Cugat con Ben Titley y tiene la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Desde SPORT, charlamos con él antes de su gran debut en el Mundial de Singapur, sobre sus inicios, su presente meteórico y sus ambiciones de futuro.

Naciste en Barcelona y creciste en Sitges. ¿Cómo fueron tus primeros años en el Club Natació Sitges y cuándo supiste que la natación iba en serio?

Nací en Barcelona, sí. Y siempre me he criado en Sitges. Empecé a nadar en una escuela cuando era muy pequeñito y luego me cambié al Club Natación Sitges. Ahí, yo creo que es donde comenzó como la natación en serio.

Tienes doble nacionalidad (francesa y holandesa), pero elegiste representar a España. ¿Por qué tomaste esa decisión?

Primero de todo tenía solo la nacionalidad francesa. Después intenté conseguir la doble nacionalidad, la española y la francesa. Estuve a punto de elegir a Francia para competir con ellos, pero llegó Ben Titley, el entrenador que ahora me entrena, y me convenció para quedarme en España y entrenar en el CAR de Sant Cugat con él. Me explicó el plan que tenía conmigo y que aquí había muy buenas instalaciones. Así que decidí quedarme. Estoy muy contento y no me arrepiento.

En apenas un año, has pasado a registrar marcas increíbles para alguien tan joven como tú, incluso has llegado a establecer un tiempo de 48.25 s. ¿Qué cambios clave introdujiste en tu rutina de entrenamiento y estilo de vida?

Ahora estoy en un entorno más profesional. Hago un entrenamiento mucho más exigente al del año pasado. Eso me ha ayudado a aguantar más en los últimos meses y me ha dado más resistencia en competición.

Llevas consiguiendo grandes logros mucho tiempo, incluso ya con 14 años en el Campeonato de Catalunya conseguiste batir otro récord. ¿De todos estos logros cuál fue el te hizo más ilusión conseguir y por qué?

El del 100 libre, cuando hice 48.2. Trabajé bastante duro para conseguir esa marca y cuando lo logré estaba súper contento. También en los 50 metros, cuando bajé por primera vez de 22 segundos. Pero creo que el que más me va a emocionar será cuando consiga bajar de 48 en los 100.

Entiendo que todo esto no debe estar siendo fácil de asimilar, muchas cosas en muy poco tiempo. ¿Cómo lo llevas/gestionas toda esta presión de golpe?

El año pasado ya venía al CAR los fines de semana, así que tenía una idea de cómo iba a ser. Como vivo a 40 minutos del CAR, puedo volver a casa y no paso mucho tiempo sin ver a mi familia. En vez de sentir presión por las marcas, solo pienso en nadar rápido.

En 2024 te incorporarste al CAR de Sant Cugat bajo las órdenes de Ben Titley, pasando a nueve sesiones semanales y 6-7 km diarios. ¿Cómo ha sido esta transición de una vida tranquila en Sitges al cambio tan drástico de convertirte en un deportista de élite?

Es muy diferente. Este año he podido compaginar estudios y natación muchísimo mejor. Tenemos un colegio en Madrid que nos envía trabajos y una profesora, Sonia, que nos ayuda en todo. Somos cinco en clase y el modelo es muchísimo mejor. Es más práctico y más fácil. Antes en la escuela perdía mucho tiempo. Ahora sí que aprovechamos el tiempo.

¿Cómo te planteas tu futuro? ¿Tienes pensado ir a la universidad?

He tenido la oportunidad de irme a Estados Unidos y me han contactado universidades. Por ahora decidí quedarme en España. Después de Los Ángeles tengo pensado irme allí. Estudiaría algo más de números porque de letras no se me da muy bien. Pero aún no tengo claro qué hacer.

Has destacado en múltiples categorías como en técnica o en salidas entre muchas otras. ¿En qué aspecto pusiste más empeño para trabajar porque te resultaba un poco más difícil?

La resistencia. Siempre trabajé la velocidad, pero me costaba aguantar. Este año he trabajado mucho lo aeróbico. Ahora hacemos nueve entrenos a la semana y entre cinco mil y siete mil metros cada uno. Son más exigentes, pero me he adaptado muy bien. En Samorin lograste un 48.14 s en el relevo mixto.

En Samorin, marcaste 48.14 s en el primer tramo del relevo mixto, seguido de los récords oficiales en 100 y 50 m libre. ¿Qué sensaciones tenías durante esa jornada?

Los primeros días fueron muy bien, con mucha energía. Pero los dos últimos me costaron muchísimo. No solo es nadar, también hay que calentar en seco, en el agua, y hacer recuperación. Al final, estaba muy cansado, pero salió.

¿Mientras nadabas eras consciente de lo que estabas consiguiendo?, ¿Qué es lo que normalmente se te pasa por la cabeza cuando estás nadando?

No pienso mucho. Solo darlo todo y salir del agua sabiendo que lo he dado todo. Si la marca sale bien, perfecto. Si no, no pasa nada. Aquí en el grupo de natación nos picamos entre nosotros y eso ayuda a mejorar más rápido.

¿En qué crees que te diferencias del resto de nadadores y qué elementos consideras que te distinguen como velocista?

Me gusta compararme con personas top. Eso me ayuda a mejorar más rápido. También la mentalidad, aunque esté cansado, sigo.

Tu debut absoluto llega del 27 de julio al 3 de agosto en Singapur, ya seleccionado para 100 m libre y relevos. ¿Cuál será tu preparación y mentalidad al llegar a un escenario absoluto con solo 17 años?

No estoy nervioso. Cuando era pequeño sí, pero ahora ya no. Acabamos el Europeo y ahora toca volver a entrenar, coger volumen y resistencia. Luego hacemos una etapa de velocidad, que es cuando el cuerpo descansa y ayuda a nadar más rápido para la competición.

¿Con relación a los aspectos más técnicos cómo los has aprendido?

Gracias a mis entrenadores. Ellos me guían y me explican todo. También le enseño a mi hermano, que tiene dos años menos que yo y ahora está empezando. Mis padres nunca nadaron.

Cuando tienes competiciones, ¿Te marcas objetivos de tiempos o medallas para esa cita?

Sí, intento buscar una marca. En Samorin quería batir el récord de España en los 100 y bajar de 48, pero estaba cansado. Aun así, queda Singapur y ahí lo intentaré.

¿Cómo gestionas tu frustración cuando no obtienes el resultado que esperas?

Hago caso a mi entrenador. Me aconseja que lo aparte y me centre en lo que viene después. Me ayuda bastante.

¿Cómo es entrenar con Ben Titley?

Tiene muchísima experiencia. Desde joven ha entrenado a nadadores top. Su trayectoria me ayuda mucho.

Has modulado tu participación, este año enfocaste 50 y 100 m libre, y dejarás el 200 m libre para progresar más adelante ¿Cómo ves esa transición hacia más distancia en el ciclo olímpico?

Sí, porque hablé con mi entrenador y como el año pasado hacía un entrenamiento menos exigente y de mucha velocidad, pues, no quería que de golpe que nadara 200 metros, que es una prueba muy complicada y que se necesita nadar muchas veces. Es muy dura. Así que hemos preferido que este año solo me centré en los 50 y 100 metros. De cara al año que viene, cuando tenga más confianza y cuando tenga más resistencia, ya nadaré los 200 metros más veces. De cara al ciclo olímpico, veo esta transición muy positiva, porque, en teoría, el estilo que tengo de nadar se parece más al estilo de los 200 metros. Así que, igual, en unos años se convierte en mi fuerte.

Sueñas con Los Ángeles 2028 con 20 años. ¿Qué te falta por afinar para ser candidato a medalla olímpica?

Me falta experiencia. Nunca he hecho un mundial. En Singapur intentaré coger esa experiencia y prepararme para Los Ángeles.

¿Qué recomendarías a los jóvenes nadadores que, como tú, aspiran a romper en categoría absoluta siendo muy jóvenes?

Que piensen que todo se puede. Aunque seas joven, puedes batir récords. Tendrán que entrenar mucho, pero se puede.

¿Alguna vez te has desmotivado mucho en el mundo de la natación?

Este año no, pero el año pasado sí. Tuve muchas competiciones seguidas y acabé saturado. Después del europeo del año pasado, casi no hice natación durante el verano. Este año fue distinto y llego a Singapur con ganas.

¿Tienes algún referente del mundo de la natación o del deporte en general?

David Popovich. Físicamente no es enorme, y tenía el récord del mundo en los 100. Nada súper bien. Creo que me parezco un poquito a él físicamente. Me gusta su forma de nadar.

¿Hay alguna rutina mental que te ayude antes de saltar al agua?

Pienso en todo el trabajo que hay detrás y en tener confianza en lo que he hecho antes. Me mentalizo de que puedo hacerlo