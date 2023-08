Estos son los partidos del Mundial de baloncesto del sábado 26 de agosto: ¡Debutan España y Estados Unidos!

El campeonato afronta su segundo día en el que se completará la primera jornada de la fase de grupos España, vigente campeona, arranca su andadura en el Mundial ante Costa de Marfil

Tras un primer día marcado por diferencias sonadas, por la contundente derrota de Francia a manos de Canadá, y a unos primeros encuentros en los que no hubo sorpresas destacables, el Mundial de baloncesto afronta este sábado el cierre de la primera jornada, y la puesta en escena tanto de Estados Unidos como de España.

El combinado americano arranca el torneo midiéndose a Nueva Zelanda, en un partido que servirá para ver en acción a Steve Kerr y sus jugadores, cuya vitola de favoritos debe ser refrendada en pista. A priori, el conjunto oceánico no será la piedra más grande en el camino, y no se entendería otra cosa que la victoria de USA. En el mismo grupo, el C, Jordania y Grecia se miden buscando una victoria que puede ser decisiva en las aspiraciones de ambos conjuntos para lograr el pase a la segunda fase.

También entra en escena España, la vigente campeona. El oro logrado en China hace cuatro veranos ya es historia, y Sergio Scariolo y sus jugadores han llegado a Yakarta para seguir demostrando que, un año más, son uno de los grandes rivales a batir. 'La Familia' debuta ante Costa de Marfil, un combinado africano que siempre destaca en el apartado físico y que no le pondrá nada fácil las cosas a la selección, pero todo lo que no sea una victoria española se convertiría en una de las grandes sorpresas de esta jornada inaugural. Los otros dos equipos del grupo, Brasil e Irán, se miden también, con favoritismo para los cariocas.

Arranca también la acción en el grupo B, con los partidos Sudán del Sur - Puerto Rico y Serbia - China. Los africanos debutan en un campeonato del mundo, y lo hacen con apenas algo más de 10 años de historia como país independiente. La mano del ex NBA, Luol Deng, clave en un primer momento como entrenador y como presidente de la Federación explican el éxito logrado, con una clasificación más que holgada para la cita. Por su parte, Svetislav Pesic y su Serbia parten en el grupo de favoritas, aunque las bajas destacadas de Nikola Jokic, Vasilije Micic o Nikola Kalinic pueden acabar pasando factura.

Por último, en el grupo F, todas las miradas apuntan hacia el debut de Luka Doncic. Eslovenia se medirá a Venezuela en el que se espera que sea ya el primer gran partido de la estrella de los Dallas Mavericks en el torneo. Cabo Verde y Georgia también se enfrentarán, en un duelo en el que Edy Tavares tratará de contrarrestar a Alexander Mamukelashvili, Goga Bitadze, Gio Shermadini o 'Toko' Shengelia entre otros.

ESTOS SON LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL DE BALONCESTO DEL SÁBADO 26 DE AGOSTO

Sudán del Sur - Puerto Rico (10:00h CET)

Cabo Verde - Georgia (10:00h CET)

Jordania - Grecia (10:45h CET)

Irán - Brasil (11:45h CET)

Eslovenia - Venezuela (13:30h CET)

Serbia - China (14:00h CET)

Estados Unidos - Nueva Zelanda (14:40h CET)

España - Costa de Marfil (15:30h CET)