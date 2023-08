La Copa del Mundo reúne a varios de los jóvenes talentos llamados a dominar el juego los próximos años Zach Eday, de tan solo 21 años, es el techo del Mundial con sus 2,24 metros

La gran atención mediática en el Mundial de baloncesto recae en las grandes estrellas. Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander o Karl-Anthony Towns son solo tres de los jugadores en los que hay altas expectativas depositadas, pero además de ellos, este torneo cuenta con algunos jóvenes que ya son realidad y que están llamados a hacer cosas importantes las próximas temporadas.

Sin ir más lejos, la propia selección española cuenta en esta Copa del Mundo con dos debutantes en un gran torneo como son Juan Núñez y Santi Aldama. Mientras que el base madrileño ha sido el encargado de dirigir el timón el el Ulm alemán, con quien ha ganado la Bundesliga, el interior canario ha despegado definitivamente en su segundo año en los Memphis Grizzlies y llega al Mundial en uno de sus mejores momentos.

Estas son las futuras estrellas a seguir en el Mundial de Baloncesto:

Matteo Spagnolo

Uno de los grandes talentos y una de las grandes esperanzas del baloncesto italiano. Este base nacido en Brindisi en 2003 aterrizó con 15 años en la cantera del Real Madrid. Un destino más que apetecible viendo alguna de las apuestas (Doncic, Garuba) que han salido en los últimos años del plantel blanco. Spagnolo quemó etapas a gran velocidad, debutando en ACB el 8 de marzo de 2020 con apenas 17 años. Pero lo cierto es que el exterior italiano nunca acabó de contar con la confianza para asentarse en el primer equipo, y tras dos cesiones al Vanoli Cremona y al Trento, este verano se ha desvinculado definitivamente del Madrid para firmar por el Alba Berlín, con quien disputará la próxima edición de la Euroliga. El italiano destaca por su gran potencia entrando a canasta, su distribución de juego y su gran manejo de balón. 12,5 puntos y 3 asistencias por encuentro fueron sus medias en Italia el pasado curso.

Nikola Jovic

Serbia llega a este Mundial con muchas bajas significativas. Sin ir más lejos, la dupla integrada por Nikola Jokic y Vasilije Micic no estarán presentes en el campeonato. Ante este escenario, Svetislav Pesic reclama a nuevos 'héroes', y el nombre de Nikola Jovic sale a la palestra. Drafteado por los Miami Heat en la 27ª posición en 2022, este ala-pívot nacido en Leicester empezó practicando el waterpolo, y no tocó una pelota de baloncesto hasta los 13 años. Sava y Mega Basket fueron los dos equipos en los que se 'crió' antes de dar el salto a la NBA. En la última temporada, ha ido a caballo entre Miami y el equipo de la G-League, jugando 22 partidos en la mejor liga del mundo entre liga regular y playoffs. Jovic es un '4' con buena movilidad que le gusta acabar cerca de canasta, pero también con amenaza exterior.

Santi Aldama

Tras no recibir el 'ok' la pasada temporada por parte de los Grizzlies para disputar el pasado Eurobasket, Santi Aldama no se ha perdido el Mundial, y las sensaciones que ha dejado en la gira de preparación han sido muy positivas. El canario 'disimula' muy bien sus 2,11 metros con una movilidad admirable y con una capacidad de amenazar desde el 6,75 para luego romper y acabar con contundencia en el aro, sin olvidar su gran capacidad intimidatoria. Los Hernangómez, Llull o Rudy lideran a una selección en la que Aldama debe ir ganando protagonismo verano tras verano. Será interesante ver su punto de partida con 'La Familia'.

Paolo Banchero

Poco se habla de que el número 1 del draft de la NBA de 2022 disputará la Copa del Mundo. Tras 'traicionar' sus raíces italianas y plantar a la 'azzurra' por Estados Unidos, la estrella de los Orlando Magic aterriza en este Mundial tras haber promediado 20 puntos por partido en su temporada de 'rookie'. Con sus 2,08 metros, puede ser un '4' imparable en el torneo, siendo un jugador realmente completo al que cuesta encontrarle alguna debilidad. Quizá su juventud, inexperiencia, y el hecho de tenerse que poner al servicio del equipo, añadiendo el reglamento FIBA, pueden jugar en su contra.

Juan Núñez

'Juanito' va a disputar su primer Mundial, y muchos ojos están puestos sobre el base de presente y futuro de España que llega a la cita con la Bundesliga bajo el brazo con el Ratiopharm Ulm. El base madrileño es un director de juego descarado, con una visión privilegiada, que todavía tiene que ganar confianza e importancia en su lanzamiento. Con el perfil más defensivo que ofrece Alberto Díaz, Núñez contará con muchos minutos y con la confianza de un Sergio Scariolo que tratará de sacar la mejor versión del jugador.

Zach Eday

El 'techo' de este campeonato tan solo tiene 21 años, pero con sus 2,24 metros de altura, Eday supera hasta al mismísimo Edy Tavares. Todavía en etapa universitaria, el pívot de Purdue se encuentra en las quinielas para ser elegido en la segunda ronda del próximo draft de la NBA. Destacar en el combinado de Jordi Fernández, en un ecosistema con tantas estrellas y con tanto talento, pueden alzar a un jugador alto, pero que todavía tiene que 'abrir' cuerpo para ser más sólido, pero que en este Mundial puede arrasar cerca de canasta.