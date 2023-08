El catalán, ausente en el Mundial por motivos de salud mental, estuvo 'presente' en el decisivo partido contra Brasil El equipo colgó una camiseta de Ricky en el vestuario y España derrotó con contundencia a Brasil (78-96)

La selección española colgó para el decisivo partido ante Brasil una camiseta de Ricky Rubio en el vestuario, para mostrar su apoyo al jugador catalán, que abandonó la concentración para cuidar su salud mental.

La baja de Ricky Rubio ha sido muy dolorosa para el combinado que dirige Sergio Scariolo, pero también para Rubio, el base de los Cleveland Cavaliers y MVP del pasado Mundial de China 2019, que tuvo que dejar la concentración de manera inesperada.

Pero Ricky Rubio sigue siendo parte de este grupo y, de alguna manera, la Federación Española de Baloncesto (FEB), quiso demostrar que el apodo de 'La Familia' no es una casualidad y publicó un vídeo en la red social 'X' en el que se veía una camiseta del '9' colgada en una pared.

España cuelga una camiseta de Ricky Rubio en el vestuario | FEB

Los doce integrantes de la selección que viajaron a Indonesia para la primera fase del Mundial entraron al vestuario y vieron la elástica de su compañero colgada. Algunos, como Sergio Llull, escolta del Real Madrid, la tocaron como gesto de "bienvenida".

Ya el pasado sábado, en el debut ante Costa de Marfil, España tuvo otro detalle con el de El Masnou y llevó serigrafíado en las zapatillas el lema de vida del propio Ricky, el "Never too high, never too low" (Nunca demasiado arriba, nunca demasiado abajo). Rubio tuvo que abandonar la concentración, pero sigue estando presente y formando parte de esta 'Familia' que defiende la corona de 2019.