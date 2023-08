Egipto acaba con México, que cierra la fase de grupos sin victorias

Ehab Amin fue el mejor anotador de los egipcios con un doble-doble 22 puntos y 10 asistencias ‘Pako’ Cruz y Joshu Ibarra fueron los mejores atacantes de México, con 21 tantos cada uno

La selección de Egipto superó por 100-72 a la de México, que cerró la fase de grupos del Mundial de baloncesto con tres derrotas y ninguna victoria.

Ehab Amin fue el mejor anotador de los egipcios con un doble-doble 22 puntos y 10 asistencias. Francisco ‘Pako’ Cruz y Joshu Ibarra fueron los mejores atacantes de México, con 21 unidades cada uno. Con la victoria, Egipto evitó terminar en el último lugar del grupo D, que ocupan los mexicanos al perder sus tres partidos.

Ambos países afrontarán a partir de este jueves la fase de clasificación, en la que buscarán posicionarse entre los lugares del 17 al 32; en el grupo D los clasificados a la segunda ronda de la fase de grupos fueron Montenegro y Lituania, que más tarde definirán al primer lugar de su sector. Nueve puntos de Ehab Amin lideraron a Egipto en un primer cuarto en el que los mexicanos tuvieron una mala puntería de larga distancia que le permitió a los africanos adelantarse 30-16.

Los egipcios también contaron con el respaldo de sus suplentes y un dominio en la pintura, mientras que México trató de meterse al partido con un ataque comandado por Joshua Ibarra y ‘Pako’ Cruz. Patrick Gardner, con un período de 12 puntos, aumentó el dominio de Egipto, que llegó 59-35 adelante al medio tiempo. Amin aportó seis unidades más, en tanto los norteamericanos siguieron sin encontrar el aro al intentar concretar triples. La defensa mexicana desapareció en la segunda mitad, en la que no pudo parar una racha de 16 puntos de los africanos.

México no logró meterse al partido en la tercera manga, a pesar de que fue su mejor actuación del partido, al concretar 21 puntos. Cruz, con ocho unidades, e Ibarra, con seis, cargaron con la ofensiva norteamericana, pero no fue suficiente y su país llegó 77-56 abajo a los 10 minutos finales. Egipto siguió potente en la pintura y le dio protagonismo a su banquillo, que encestó nueve de sus 18 puntos en el tercer cuarto. En el cuarto, los mexicanos volvieron a mostrar su falta de puntería en los tiros de larga distancia y Egipto no cedió en la pintura, al agregar otros 18 puntos desde la zona.