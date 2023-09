Alemania confirma el fracaso de EEUU y alcanza la final

Una sensacional actuación colectiva del equipo alemán aparta de la lucha por el oro al equipo de Kerr (111-113) Seis jugadores alemanes superaron la decena de puntos, con Obst (24) como destacado en un partido desatado a nivel ofensivo

La palabra fracaso volverá a perseguir a la selección de baloncesto de Estados Unidos, como mínimo, hasta los Juegos de París 2024. Aterrizó el equipo de Steve Kerr en este Mundial con el objetivo de reconquistar la corona que ya se le escapó en Pekín en 2019 y volverá a salir del torneo por la puerta de atrás, empequeñecido por Alemania (111-113), que hace historia en todos los sentidos: se clasificó para su primera final del torneo, una final ante Serbia exclusivamente europea, y añadirá otro capítulo negro a la historia del baloncesto estadounidense, incapaz de mantener la hegemonía que, no hace tanto, parecía indiscutible para las estrellas de la NBA.

La segunda semifinal fue un espectáculo ofensivo difícil de igualar, con dos equipos desatados en ataque que lucieron porcentajes altísimos y aplicaron un ritmo enloquecido para superar la centena de puntos. Hasta seis jugadores en Alemania pasaron de la decena de puntos, con Andreas Obst como inesperado héroe de la noche con 24 puntos, bien respaldado por Franz Wagner (22), Theis (21) y Schröder (17). En EEUU, solo Edwards (23) estuvo a la altura.

