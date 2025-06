Yildiz brilla y la Juventus acaricia los octavos

Kenan Yildiz volvió a exhibirse con un doblete para liderar la victoria de la Juventus ante el Wydad Casablanca (4-1) y acariciar los octavos de final del Mundial de Clubes. Un triunfo del Manchester City ante el Al-Ain clasificará automáticamente a la 'Vecchia Signora' a la fase eliminatoria.

En Estados Unidos, pese a un encuentro con Donald Trump que dejó uno de los momentos más incómodos y virales del torneo, la Juventus no tuvo apenas problemas. Un 5-0 en la primera jornada ante el Al-Ain y un 4-1 a los marroquíes en la segunda. Con Kenan Yildiz en el campo, todo es más fácil para Tudor. El técnico croata no hizo un solo cambio respecto al once del estreno. Y le volvió a salir bien. Respondieron sus hombres con autoridad. Especialmente la perla turca, que en 15 minutos destrozó el partido.

Fue un desequilibrio constante partiendo desde banda izquierda pero apareciendo por dentro. Como en su primera gran intervención en el minuto seis de partido. Se liberó de su par con un túnel que acabó en los pies de Thuram. Tiró el desmarque en profundidad y definió con la zurda.

No se quedó contento Yildiz, que aunque ya había marcado en la jornada inicial, no quiso esperar mucho para volver a sentirse importante. Lo hizo por todo lo alto. Con un zapatazo desde la frontal del área aprovechando un balón botando que le había dejado Cambiaso tras una gran jugada inicial. De su empeine salió un misil directo a la escuadra en el 16'.

Pareció tener el partido ya en su mano la 'Vecchia Signora', pero una contra rápida de los de Casablanca reabrió la pelea. Amrabat encontró en profundidad a Lorch, y el sudafricano recortó a Kelly y definió con sutileza por encima de Di Gregorio.

Se metió de lleno en el partido pese a no tener el dominio el combinado marroquí. Después de que Cambiaso y Kolo Muani rozaran el gol, el turco volvió a tomar el mando ofensivo para sentenciar el duelo con un zurdazo cruzado que puso el 3-1 y puso el broche de oro a su partidazo. Tuvo tiempo la Juve de hacer el cuarto, el único sin Yildiz como protagonista. No estaba en el campo el turco y fue Dusan Vlahovic el que convirtió desde los once metros un penalti que él mismo provocó.