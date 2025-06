Wessam Abou Ali, el palestino que se 'cargó' al Porto del Mundial de Clubes con un hat-trick perfecto

El FC Porto culminó su 'desastre' en el Mundial de Clubes en el último partido de la fase de grupos del Grupo A, empatando a 4 ante el Al Ahly de Egipto. El equipo de Martín Anselmi, que ya cavó su tumba en la derrota la pasada jornada ante el Inter Miami, cierra su cita mundialista sin ganar ningún partido, ya que también empató ante el Palmeiras brasileño.

Junto al equipo portugués tambien quedó fuera del torneo el propio Al Ahly, pero antes de 'irse', su delantero, el palestino Wessam Abou Ali, dejó su huella en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un hat-trick que será recordado durante mucho tiempo en su país.

Nombrado mejor jugador del partido, el delantero anotó el primer 'hat trick perfecto' de la historia de los torneos intercontinentales de clubes, con la izquierda, la derecha (de panalti) y de cabeza, y se trata del segundo jugador de un equipo no europeo que consigue tres goles ante uno de Europa en competición oficial, tras nada más y nada menos que Pelé (según los datos de MisterChip, marcó 3 goles contra el Benfica en la vuelta de la final intercontinental de 1962).

"Estoy muy triste. Siento que hubieramos podido marcar cinco o seis goles más y ganar el partido. Tuvimos la oportunidad pero no estuvimos muy acertados frente a la portería y tampoco defendimos tan bien", decía el futbolista a DAZN tras el partido. "Pero personalmente estoy contento de haber podido marcar y firmar una buena actuación".

"Ante el Porto enseñamos lo que somos capaces de hacer. Jugamos bien y rápido al fútbol, con jugadores jóvenes y hambrientos. Desgraciadamente no ganamos pero estoy contento que en el último partido hicimos contentos a nuestros aficionados que están en todos lados", añadía el palestino.

Anselmi, molesto

El entrenador del Porto, Martín Anselmi, sin demasiada autocrítica, destacó tras el partido la "entrega de los jugadores, hasta el final tuvimos ese espíritu competitivo y bueno, vieron como terminaron dentro del campo. Una lástima no haber podido conseguir el pase pero bueno, hemos competido hasta el final".

El técnico argentino, en cambio, se mostró visiblemente molesto ante los micrófonos de DAZN cuando fue preguntado sobre si lsu futuro estaba condicionado a los malos resultados del equipo. " No es momento de hablar de eso", contestó.

Martin Anselmi, dirigiendo al FC Porto ante el Al Ahly en el Mundial de Clubes / AP

"Obviamente, con el calor que que había y el trajín de partidos acumulado en tan poco tiempo, terminamos como terminamos, pero siempre desde atrás, yendo a buscar. Si quedamos eliminados es evidente que no hicimos las cosas bien, en un torneo donde tienes que ganar los partidos para pasar y nosotros no conseguimos eso".

Esta temporada, el Porto, con la dirección de Anselmi desde el mes de enero tras dejar Cruz Azul, no ha conseguido ninguno de los objetivos marcados (no ganó la liga portuguesa, cayó eliminado en la Europa League por la Roma y no ha conseguido ganar ni pasar de grupos en el Mundial de Clubes ante Palmeiras, Inter Miami y Al Ahly). Tendrán trabajo en las oficinas de loa Dragones. "Es el momento de hacer cambios", concluía el entrenador.