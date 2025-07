¿Es Vitor Roque un delantero para la élite del fútbol? Esa es la gran pregunta que se hicieron los aficionados azulgranas con la llegada de 'Tigrinho' a Barcelona. Lo cierto es que, teniendo en cuenta su rendimiento, la respuesta no deja muchas dudas: por el momento no.

En su corta etapa en el Barça, Vitor Roque apenas participó en 16 partidos, con unas pobres cifras de dos dianas. Le faltaba experiencia para jugar en un equipo de primer nivel y, por ello, el club azulgrana decidió cederle al Betis la siguiente temporada.

Vitor Roque, en su presentación con el Barça / Valentí Enrich

Tampoco cuajó en tierras andaluzas. A pesar de contar con la confianza de Manuel Pellegrini, el 'killer' brasileño no pudo mostrar su versión más letal y tan solo logró ver portería en siete ocasiones hasta su salida en el mercado invernal.

El Barça logró recuperar la inversión realizada en su fichaje y Vitor Roque volvió a su tierra natal para recuperar su mejor nivel de la mano del Palmeiras. Cabe destacar que, por el momento, 'Tigrinho' no consigue recuperar la confianza perdida en Europa. En 22 partidos, tres goles para certificar su mal momento.

Pero tiene por delante una excelente oportunidad de demostrar que tiene mucho fútbol por delante. Todavía no se ha estrenado en el Mundial de Clubes, sin embargo, buscará anotar su primer tanto en este novedoso torneo en los cuartos de final contra el Chelsea.

A priori, los brasileños no parten como favoritos en la eliminatoria, pero ya se ha demostrado en este Mundial de Clubes que los equipos sudamericanos se encuentran en mejor forma por el momento de su temporada respecto a los cuadros del fútbol europeo.

Desastre absoluto de Vitor Roque en el Mundial de Clubes / EFE

No hay mejor escaparate. Vitor Roque vuelve a escena y tiene la obligación de sacar su mejor versión para acallar todas las criticas y demostrar que es un 'killer' de primer nivel. ¿Conseguirá el brasileño estrenar su casillero particular contra el Chelsea? ¿Recuperará la confianza? ¿O simplemente no es un delantero para la élite?