Vitor Roque no 'moja' en Estados Unidos

'No hay nada como estar en casa', debió pensar Vitor Roque, a modo de autoconsuelo, cuando regresó a su Brasil natal después de su aventura fallida en España. El 'Tigrinho' rugió menos de lo esperado en el Barcelona y en su cesión en el Real Betis, y fichó por el Palmeiras el pasado febrero, en un gran movimiento por parte del Barça que le permitió recuperar la inversión realizada en enero de 2024 de manera casi íntegra.

Pese a su fichaje por el equipo paulista, Vitor Roque no perdió la atención mediática que tenía en LaLiga. La prensa española estaba expectante por descubrir si sería capaz de recuperar su mejor versión de cara a puerta. Tras más de 900 minutos de sequía, el 'Tigrinho' se estrenó con el 'Verdão' con el gol del triunfo (1-0) ante el Vasco da Gama en la séptima jornada del Campeonato Brasileño.

Trece partidos ha tardado Vitor Roque en marcar con el Palmeiras tras dejar el Betis y volver a Brasil / X

Desde entonces, Vitor Roque celebró dos goles más, aumentando su renta goleadora con el Palmeiras hasta los tres goles en 19 encuentros. Unas cifras discretas, pero suficientes para convencer a un Abel Ferreira que deposita bastante confianza en él.

El Mundial de Clubes, oportunidad de oro

El Mundial de Clubes se erige como su gran oportunidad para demostrar que, pese a no cumplir con las expectativas en su desembarco europeo, tiene nivel de sobra para brillar más allá de Brasil. Rodeado de piezas como Estevão, Richard Ríos o Felipe Anderson, el Palmeiras de Ferreira apunta a dar guerra en Estados Unidos. Así lo demostró en su debut ante el Porto.

Vitor Roque fue titular en la punta de ataque, dejando muestras muy claras de que quería 'rugir' más fuerte que nunca. A los 4 minutos, tuvo la primera para adelantar a los suyos, pero no consiguió cazar el centro a media altura que le sirvieron desde la izquierda. Treinta segundos después, dejó pasar un balón con mucho criterio que casi acaba en golazo de Estevão tras una pérdida grave del Porto en salida de balón.

Vitor Roque, durnate el partido contra el Porto / AP

El ariete de 20 años había saltado al césped del MetLife Stadium con ímpetu, pero le faltaba lo de siempre, la finura necesaria en sus acciones para ser determinante.

Falto de acierto

El 'Tigrinho' peleaba todos los balones, no se ahorraba un solo esfuerzo y pisaba el área portuguesa con asiduidad, pero no resolvía de la manera más pulcra posible. En el descuento del primer tiempo, cuando más fino estuvo poniendo un gran balón raso al corazón del área, fue Richard Ríos el que no acertó en el remate.

Un aficionado del Palmeiras muestra una pancarta dedicada a Vitor Roque / EFE

Tras el descanso, Vitor Roque lo intentó con incluso más ganas, tirando grandes desmarques, sacando faltas inteligentes y poniendo nervioso al Porto en salida de balón con su correosa presión. Pero no fue suficiente para 'mojar'. Después de vaciarse del todo, se retiró del campo sustituido sin el premio del gol en el minuto 78. El 0-0 no se movió en el marcador del MetLife Stadium para dejar un cuádruple empate a un punto en el Grupo A.