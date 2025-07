La viral y cruel reacción de Alphonso Davies a la lesión de Musiala: "Por favor, no"

Alphonso Davies no puede estar con su equipo, el Bayern de Múnich, debido a la grave lesión que sufrió el pasado mes de marzo, cuando se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Aun así, el canadiense sigue de cerca a su equipo, aunque sea a distancia.

En los cuartos de final del Mundial de Clubes, el lateral, como es habitual en los partidos de su equipo, se conectó en directo en Twitch para comentar el Bayern - PSG, uno de los mejores partidos de esta cita mundialista, aunque también el más triste para el conjunto bávaro. No solo por la eliminación, sino por la grave lesión de Jamal Musiala tras una acción con Donnarumma en el área del París Saint-Germain.

Y Davies, que la vio en directo, tuvo que presenciar la parte mala del fútbol desde la pantalla. Al ver la acción, Davies se puso las manos en la cabeza y sus caras lo decían todo. "Oh, dios mío. No, por favor, no", decía, visiblemente afligido.

Según las primera exploraciones, Musiala podría haberse roto el peroné y tener afectados los ligamentos, por lo que el tiempo estimado de baja sería de unos cinco meses. Una baja importante para Kompany que se suma a la de Davies.