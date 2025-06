Tebas no se corta con el Mundial de Clubes: "Mi objetivo es eliminarlo"

El Mundial de Clubes está dando mucho de qué hablar. Otra cosa muy distinta es que todo lo que se diga sobre el invento de Infantino sea positivo. Con más dudas que certezas, Estados Unidos sigue acogiendo un torneo que, de momento, no está siendo especialmente atractivo para el público general. Con la esperanza de que eso cambie a medida que avanza la fase de grupos, o en las eliminatorias, varias voces autorizadas están dando su opinión sobre el torneo que se celebra en el país del soccer. El último en hacerlo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Normalmente, cuando habla Tebas, no deja a nadie indiferente. Esta vez, el máximo mandatario de la liga española de fútbol fue completamente sincero sobre su opinión del Mundial de Clubes. "Mi objetivo es eliminarlo, que no haya más Mundial de Clubes", afirmó con contundencia.

Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano Javier Tebas — Presidente de LaLiga

"No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol. No lo estoy viendo. Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano, no noté intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro", añadió Tebas al término de una ponencia en la ESADE Business School de Madrid.

La petición de Madrid y Atlético

Precisamente, en el torneo que se disputa en Estados Unidos hay dos equipos españoles, Atlético de Madrid y Real Madrid, que han solicitado empezar la temporada más tarde en el caso de llegar lejos en el Mundialito. "Hay un convenio colectivo que dice tres semanas de vacaciones. Que yo sepa, los equipos de la Premier o de la Bundesliga van a empezar como siempre. Si el Real Madrid o el Atlético de Madrid ganan o llegan a semifinales (en el Mundial de Clubes), van a ganar 120 millones de euros. ¿Vamos a tener que empezar más tarde porque vienen cansados? Esto es lo que hay. Hay que pensar en el resto de clubes. Han pedido, aún no ha habido respuesta", señaló el presidente de LaLiga.

Tebas, escéptico con mover inicio liguero de Madrid y Atleti, asegura que respeta convenio / EFE

Durante la mencionada ponencia, Tebas aprovechó para referirse al modelo del Fair Play financiero español como ejemplo en comparación al sistema de la Premier League, en el que las pérdidas son amplias, según él indica. En los últimos años, la liga española y la inglesa son comparadas con asiduidad en este aspecto. "La Premier League ficha muchísimo, no es sostenible. Están derrochando. No es eficaz ese modelo. Está intervenida por el gobierno. La Premier League pierde, en global, 1.200 millones por temporada", expresó Tebas.

La gesta del Mirandés

En relación a lo comentado, puso en valor al CD Mirandés al encontrarse a un paso de ascender a Primera División, aunque considera que el posible ascenso del Oviedo también sería meritorio. "El dinero es muy importante para muchas cosas en el fútbol, pero no es lo único. Miremos al Mirandés, el equipo con menos gasto salarial de la Segunda División. Ahí está. Me parece que ya llegar hasta ahí… Sin desprestigiar al Oviedo, que también se merece el ascenso por tantos años y tanta historia, lo del Mirandés sería una gran gesta. Ambos serían buenos para el fútbol", cerró.