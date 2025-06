Tebas carga contra el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes sigue encadenando polémicas y críticas de voces autorizadas en el mundo del fútbol. Si bien el martes fue Ronald Koeman quien criticó duramente el nuevo torneo de la FIFA, este miércoles se unió a las quejas Javier Tebas con un contundente mensaje en 'X'.

Koeman explotó en rueda de prensa al ser preguntado por Dumfries y De Vrij, que jugaron la final de la Champions y que tendrán menos de una semana de vacaciones antes de viajar a Estados Unidos. "Ya lo he dicho antes, es absurdo que se juegue el Mundial de Clubes. Los equipos estarán contentos con el dinero que se llevan, pero no me imagino a un jugador que haya ganado muchos títulos que se alegre por ganar un Mundial", valoró el seleccionador de Países Bajos. "Se destruye a los jugadores", sentenció.

Las críticas de Tebas

El presidente de LaLiga atizó al Mundial de Clubes en una publicación en redes sociales en la que aseguró que "perjudica" a las competiciones domésticas. Acompañando a una fotografía con las declaraciones de Koeman un día antes, Javier Tebas apoyó la opinión del neerlandés de que el torneo "es absurdo".

"Y perjudica directamente a las competiciones domésticas", dijo el máximo mandatario de LaLiga. Pero no se quedó ahí: "Por tanto, también perjudica a decenas de miles de jugadores profesionales que no participan en ese tipo de torneos, por los efectos de este absurdo Mundial de Clubes".

No es la primera vez que Javier Tebas critica la competición. Ya en el mes de febrero protagonizó unas sorprendentes declaraciones: "Esto no beneficia a la industria del fútbol, sino que simplemente servirá para que los futbolistas se compren otro Ferrari más, cuando ya tienen cinco".