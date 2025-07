La tarjeta más cruel para la familia Bellingham

Elegir entre dos hijos es una de las decisiones más crueles que se le puede plantear a unos padres. ¿A quién animar cuando el corazón está dividido entre dos camisetas? Esa era la pregunta que probablemente se iban a hacer los padres de Jude y Jobe Bellingham de cara a los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Real Madrid y Borussia Dortmund se jugarán un puesto en las semifinales, y los dos prodigios ingleses apuntaban a titulares en la medular. Una batalla intensa y un motivo de orgullo para la familia Bellingham, que iba a disfrutar del talento de sus hijos, aunque enfrentados, sobre un escenario de primer nivel. Sin embargo, el destino les ha arrebatado esa posibilidad.

Una amarilla con sabor a roja

Jobe no podrá enfrentarse a su hermano mayor. Una dura entrada en la primera parte ante Monterrey le costó su segunda amarilla en el torneo -ya había visto otra en la fase de grupos contra Ulsan- y se perderá el duelo contra el Real Madrid, justo cuando las tarjetas se limpian tras los cuartos de final. Un castigo merecido, ya que, como Jude, el ex del Sunderland destaca por no regalar ni un solo balón y entrar con fuerza a todos los balones divididos, aunque eso, a veces, le cueste amonestaciones.

Jobe Bellingham se estrenó con la camiseta del Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes / BVB

La imagen de ambos sobre el campo habría tenido algún tinte cómico, seguro. Jude y Jobe, que se llevan únicamente dos años de diferencia, son prácticamente iguales. Mismo peinado, mismas facciones, mismo cuerpo espigado... Comparten incluso la manera de trotar y de realizar acciones técnicas con el balón. Se ve a kilómetros que son hermanos.

Bellingham, durante un partido con el Madrid en el Mundial de Clubes / Efe

Probablemente por eso se explica la increíble coincidencia en sus cortas carreras. Jude, después de despuntar en el Birmingham City, donde fue elegido como 'Mejor Jugador Joven' de la Championship en 2020, dejó 30 millones de euros en las arcas del club inglés para firmar por el Borussia Dortmund. El club alemán fue el trampolín definitivo para su trayectoria y, en el verano de 2023, se convirtió en una venta récord de los borussers al fichar por el Real Madrid a cambio de 113 millones de euros.

Jude Bellingham, durante su etapa en el Birmingham / 'X'

Jobe, por su parte, ha aterrizado en el Signal Iduna Park este verano, curiosamente después de que el Dortmund abonase 30 millones de euros por él al Sunderland, misma cantidad que pagaron al Birmingham por Jude. ¿Saben qué galardón ganó el pequeño de los Bellingham esta temporada? Efectivamente, el premio al 'Mejor Jugador Joven' de la Championship.

Jobe Bellingham, durante su etapa en Inglaterra / Twitter

Sin saber aún cómo le irá en Alemania, Jobe, que solo ha disputado cuatro partidos con su nuevo equipo, ilusiona y mucho. Aún es un futbolista 'por hacer,' tiene carencias evidentes y es algo intermitente, pero su calidad es innegable, también sus condiciones físicas, y apunta a ser otra venta récord en el futuro. Quién sabe si al Real Madrid.

¿Hasta dónde llegará Jobe?

De momento, a la sombra de su hermano, Jude Bellingham, Jobe, quien ya ha marcado un gol y ha servido una asistencia con el Borussia Dortmund, quiere seguir creciendo a pasos agigantados. Mejor espejo no puede tener. Eso sí, les avanzamos la respuesta: si le preguntan a sus padres quién prefieren que gane en los cuartos, dirán que los dos. Y eso, en el fútbol, es imposible.