Sergio Ramos, Óliver Torres y Canales dan lustre a los Rayados de Domènec Torrent

Esta madrugada finaliza la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes. De momento, se han visto siete victorias, en las que destaca la goleada por 10 goles a 0 del Bayern de Múnich al Auckland City, y cinco empates. El último de ellos sucedió en el partido entre Rayados de Monterrey y el Inter de Milán, con Sergio Ramos, Sergio Canales y Óliver Torres en el once titular del conjunto mexicano.

Precisamente, fue Ramos quien inauguró el marcador con un gran remate de cabeza a la salida de un córner. En ese sentido, su tanto y su buena actuación tanto defensiva como ofensivamente le valieron para ser nombrado como el mejor jugador del encuentro. No obstante, el gol del sevillano no habría llegado si no hubiera sido por el preciso saque de esquina de Torres.

El extremeño se incorporó a Rayados en el verano de 2024 tras pasar cinco temporadas en el Sevilla. En los 40 enfrentamientos que ha disputado con su nuevo equipo, donde en la gran mayoría ha salido como titular en los terrenos de juego, ha anotado 6 goles en la liga mexicana y ha repartido cinco asistencias entre el campeonato nacional, la CONCACAF y, ahora, el Mundial de Clubes.

"Sabíamos que íbamos a sufrir ante un gran equipo, por momentos nos iban a dominar, pero la energía que sacó hoy el equipo, los que iniciamos, los que entraron después, creo que ese espíritu debemos mantenerlo para el siguiente partido, que va a ser muy importante. Dar las gracias a la afición, que estuvo increíble, y bueno, de aquí para arriba", comentó Óliver Torres tras el partido".

El segundo año de Sergio Canales

El cántabro también estuvo a punto de ser protagonista en el encuentro ante el subcampeón de Europa. Canales, en el minuto 63 y con la igualdad en el marcador, lo probó con un disparo desde fuera del área que acabó impactando en el poste. Aun así, firmó una buena actuación en los 90 minutos que estuvo sobre el césped.

LO QUE ESTUVO A PUNTO DE MARCAR CANALES 🤯



Solo el palo evitó el gol y la gloria de @Rayados contra el Inter 😯@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/awcS1Dk1Fn — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025

Este es el segundo curso del futbolista español en el equipo mexicano. Llegó en 2023 procedente del Betis por alrededor de 10 millones de euros y con cinco años exitosos en el conjunto andaluz, donde logró tres clasificaciones europeas y un título de Copa. En la presente temporada, el santanderino ha disputado 43 partidos en los que ha marcado 18 dianas y ha dado 12 asistencias. Estas cifras ya superan las del año anterior cuando, con diez encuentros menos, anotó once dianas y dio cuatro pases de gol.