Los 'representantes' del Barça en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina. La FIFA, algo preocupada por la poca acogida que tiene el partido inaugural del nuevo formato -diseñado para ser revolucionario y llamativo, y por ende, muy atractivo- cruza los dedos para que se llenen el máximo de estadios en una fase de grupos que tiene algunos partidos muy poco atractivos para el público general.

Desde el 15 de junio, con el Inter Miami - Al Ahly que dará el pistoletazo de salida al torneo, hasta el 13 de julio, fecha en la que está programada la gran final, que se celebrará en el MetLife Stadium, Estados Unidos acogerá el Mundial de Clubes con equipos como el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Bayern Múnich o el Chelsea entre sus grandes favoritos para levantar el trofeo. Una cita en la que no estará el Barcelona de Hansi Flick.

El equipo culé es uno de los grandes ausentes a causa de su coeficiente en Europa en los últimos años. El Mundial de Clubes reúne a 32 equipos seleccionados por sus méritos deportivos entre 2021 y 2024, y los dos representantes españoles son el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

El Barça se jugaba la segunda plaza española del Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid. Para conseguirlo, el conjunto dirigido por Xavi Hernández, en aquel entonces, necesitaba pasar a semifinales de Champions League, pero quedó eliminado en cuartos contra el Paris Saint-Germain. El conjunto del 'Cholo' Simeone también cayó derrotado ante el Borussia Dortmund, pero acabó ganándose un billete para Estados Unidos gracias a tener un coeficiente UEFA superior al de los blaugranas.

Inter Miami: Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Javier Mascherano

Sin embargo, eso no ha impedido que haya cierta 'representación' azulgrana en el torneo. Eso sí, todo sea dicho, no todos caen igual de simpáticos entre los aficionados del Barça. El que seguro que genera cierta ilusión es el Inter Miami, que cuenta con hasta cinco ex del Barça.

Jordi Alba, Luis Suárez, Leo Messi y Sergio Busquets, leyendas del Barça en el Inter Miami / 'X'

Leo Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba, leyendas de la mejor época del cuadro culé, tratarán de dar la sorpresa con el equipo dirigido por su excompañero Javier Mascherano. Sin duda, un triunfo del equipo de la MLS tendría 'sabor' a victoria culé para muchos seguidores blaugranas.

Palmeiras: Vitor Roque

En el mismo grupo que el Inter Miami, el 'A', se encuentra el Palmeiras de Vitor Roque. A diferencia de las cinco leyendas mencionadas anteriormente, la aventura del delantero brasileño en Barcelona fue un fiasco.

Vitor Roque celebra su gol en el clásico contra el Sao Paulo / Cesar Greco/Palmeiras

Llegó en enero de 2024 a cambio de 30 millones, se fue cedido al Betis en agosto y el Barça consiguió recuperar prácticamente la inversión vendiéndolo al Palmeiras el pasado mes de febrero. Ahora, tratará de demostrar en el Mundial de Clubes que sí tiene nivel para poder jugar en Europa.

PSG: Ousmane Dembélé, Arnau Tenas y Luis Enrique

En el 'B', tres ex del Barça defenderán los colores del actual campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, el gran líder del equipo que buscará sellar el Balón de Oro, y Luis Enrique Martínez, el arquitecto de la primera 'Orejona' del PSG, el sueño húmedo de Qatar, como los más destacados.

Dembélé conquista el 'MVP' de la Champions / Agencias

En la plantilla parisina también está Arnau Tenas, que apenas juega. Esta temporada solo ha disputado 180 minutos, siendo el suplente del suplente. Donnarumma ha sido claramente el titular y Safonov su recambio.

Atlético de Madrid: Antoine Griezmann y Clément Lenglet

Precisamente, los parisinos pelearán contra el Atlético de Madrid de Diego Simeone en la fase de grupos, que cuenta con dos jugadores que acabaron siendo un lastre para el Barça: Antoine Griezmann y Clément Lenglet.

Griezmann renueva hasta 2027 con el Atlético de Madrid / X

El delantero, que costó 120 millones de euros en 2019, acabó saliendo del club en 2023 a cambio de solo 22 'kilos', después de una cesión al club colchonero para evitar hacer frente a su altísima ficha, de casi 20 millones por temporada. El central, que empezó su aventura en el club de manera fulgurante, acabó encadenando cesiones (Tottenham, Aston Villa y Atlético de Madrid) antes de rescindir su contrato para ahorrarse su salario.

Chelsea: Marc Curuella y Marc Guiu

El Grupo 'D' también tiene el 'sello' blaugrana. El Chelsea de Enzo Maresca cuenta con Marc Cucurella y Marc Guiu en sus filas. Sin embargo, ambos viven realidades opuestas. El lateral zurdo es un inamovible del once blue. Vive su mejor momento desde que levantó la Eurocopa en Alemania y se labró un sitio en la élite después de despuntar en Eibar -no fue suficiente para que Ernesto Valverde le diera una oportunidad-, Getafe y Brighton.

Cucurella, uno de los líderes de este Chelsea / @ChelseaFC

Por contra, el delantero centro es un futbolista de rotación. Después de dejar el club blaugrana el pasado verano a cambio de un sueldo mucho más pretencioso, solo ha disputado 580 minutos esta temporada. Quién sabe si el Mundial de Clubes puede ser su gran oportunidad.

Los Ángeles FC: Marlon y Sergi Palencia

No hay que olvidarse de Los Ángeles FC, el equipo que cierra el grupo 'D' después de sustituir al vetado Club León. El equipo estadounidense, que eliminó a Club América en el partido para conquistar el billete al Mundial de Clubes, cuenta con dos zagueros con pasado blaugrana: Marlon y Sergi Palencia.

El central brasileño ha dado muchas vueltas después de su llegada al Barça B en 2016 -el Barça pagó 5 'kilos' por él en 2017-. Tras tres partidos con el primer equipo, acabó siendo vendido al Sassuolo por 12 millones en 2018 —cesión de por medio al Niza—, jugó en el Shakhtar Donetsk (2021), Monza (2022), Fluminense (2023) y ahora en Los Ángeles FC después de terminar contrato con el equipo ucraniano en el verano de 2024.

Sergi Palencia, jugador de Los Ángeles FC / Instagram

A su derecha, en el lateral derecho, comparte zaga con un histórico de La Masia: Sergi Palencia. El lateral catalán, que llegó al fútbol base culé en 2007 procedente del Badalona, abandonó el conjunto culé en 2019 cuando el Saint-Étienne pagó 2 millones por él —la temporada anterior estuvo cedido al Girondins de Burdeos—. Tras pasar por el CD Leganés (cesión), se unió al Los Ángeles FC en febrero de 2023 como agente libre.

Inter de Milán: Josep Martínez

En el Grupo 'E' también hay un futbolista forjado en La Masia. Se trata del portero suplente del Inter de Milán, Josep Martínez, que llegó al club italiano el pasado verano después de despuntar en el Genoa.

Josep Martínez, guardameta del Inter / EFE

Aunque el titular es Yann Sommer, el portero de Alzira estará preparado por si tiene que ponerse los guantes en Estados Unidos.Tras pasar por el Barça, Las Palmas, RB Leipzig y Genoa, ahora trata de ganarse una oportunidad en el Giuseppe Miazza.

Ulsan HD: Matías Lacava

Seguramente el más desconocido de la lista, en el Grupo 'F' también hay un exculé. Se trata de Matías Lacava, el extremo derecho venezolano de 22 años que juega en el Ulsan HD surcoreano. Con pasado en La Masia, Lacava llegó a la escuela culé en 2013 avalado por su regate en corto y zurda.

Matías Lacava, centrocampista del Ulsan HD / Instagram

Sin embargo, en 2015 se acabó su aventura con el Barça y probó suerte en la cantera de la Lazio. Después de pasar por Puerto Cabello, Benfica, Santos, Tondela, Vizela y Atlético Goianiense, disfrutará del escaparate del Mundial de Clubes con el Ulsan.

Manchester City: Ilkay Gündogan, Nico González y Pep Guardiola

En los últimos grupos, el 'G' y el 'H', encontramos al Manchester City de Pep Guardiola, que hizo historia con el Barça como jugador y entrenador, y que dirige a dos exazulgranas: Nico González, que emigró al Porto por falta de oportunidades en Barcelona, e Ilkay Gündogan, que cumplió su deseo de vestir la camiseta blaugrana la temporada pasada.

Gündogan, héroe del City en Craven Cottage / @ManCity

El club inglés tendrá que manejar la presión de cumplir en un Mundial de Clubes que debe servir para arrancarse las múltiples espinas de esta temporada. A priori, es uno de los grandes favoritos para coronarse en la final del próximo 13 de julio. Pese a ello, Guardiola ha intentado rebajar la presión en una entrevista previa.

Al Hilal: Malcom y Joao Cancelo

Finalmente, el Al Hilal de Arabia Saudí cuenta con Malcom y João Cancelo en sus filas, dos jugadores que cumplieron en Barcelona, pero lejos de dejar una huella imborrable. La oportunidad del Mundial de Clubes puede ser un escaparate perfecto para volver a Europa.

Malcom, futbolista del Al Hilal / AL HILAL SFC

El brasileño, de 28 años, ha marcado 13 goles y ha servido 17 asistencias en 44 encuentros esta temporada. El portugués, a sus 31 años, ha firmado nada más ni nada menos que 11 pases de gol y dos 'dianas' en solo 34 choques, demostrando que su nivel es muy superior al de la liga saudí. ¿Logrará alguno de todos estos exculés besar la gloria en Estados Unidos?