Rayados tenía razón con Sergio Ramos

Sergio Ramos es como el buen vino. Mejora con los años. Deja huella allá dónde va. Es un profesional de la cabeza a los pies, un tipo con un currículum que roza la perfección y que posee una habilidad de liderazgo que asusta. Tras algo más de medio año como agente libre, poniéndose a tono para volver más que rodado, recibió una llamada de Rayados de Monterrey. Tocaba hacer las maletas y emprender una aventura en México, muy lejos de casa.

Ahí se reencontraría con Sergio Canales, Lucas Ocampos, Óliver Torres o Martín Demichelis, quien sería su técnico hasta hace relativamente poco, cuando Domènec Torrent tomó el mando. Firmó el pasado 2 de febrero y no tardó en estrenar su cuenta goleadora, en su segundo encuentro con la camiseta de Rayados, ante el Santos Laguna, cabeceando un centro de Canales. Y repitió la posterior semana, contra Cruz Azul.

UN 'COMPLETO' EN MÉXICO

Claro está, que Sergio Ramos no sería Sergio Ramos sin su ocasional cruzada de cables. En México, tan solo tardó cinco partidos en ser expulsado. Vio una tarjeta roja muy clara tras cometer una patada por detrás a un rival cuando el balón ya había salido por línea de banda. "Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja", ironizó en su cuenta de 'X' tras lo ocurrido. Un partido de suspensión.

Sergio Ramos marcó de penalti en un Clásico Regio / @Rayados

Y, no mucho después, Rayados cayó eliminado del torneo Clausura 2025 de la Liga MX y el camero no pudo hacer su sueño realidad. De hecho, sufrió dicho revés alejado de los terrenos de juego, pues se estaba recuperando de una lesión muscular en el muslo derecho y se perdió un total de hasta cuatro compromisos.

'Mini' vacaciones hasta que diese comienzo el Mundial de Clubes. Un descanso que venía de lujo para el bueno de Sergio, que previsiblemente estaría disponible para la cita. Y vaya si lo estaría. Estreno exigente, ante el subcampeón de Europa, el Inter de Milan. Pero a Ramos le daba igual. Tenía claro que, a sus 39 años, no iba a pasearse por territorio americano. Regresaba a la titularidad tras casi dos meses de inactividad, desde aquella lesión que sufrió el 21 de abril.

TESTARAZO Y MVP

Testarazo inapelable para batir a Sommer e imponerse a Bastoni, Pavard y Acerbi. Al mismo tiempo. Ni toda la zaga interista iba a ser suficiente para frenar el poderío aéreo del camero. El centro, por cierto, lo colgó Óliver Torres. 1-0 en un marcador que terminó en empate tras el tanto de Lautaro al filo del descanso.

Como no podía ser de otra manera, Sergio Ramos fue escogido MVP del encuentro. Casualidades del destino, se cumplieron ayer cuatro años de su despedida con el Real Madrid. "A nivel personal es una alegría tremenda contribuir, pero el premio individual tiene un significado menos importante. Lo colectivo es la prioridad", aseguró tras el partido.

"La del gol fue una jugada ensayada; necesitaba el bloqueo de mi compañero para rematar con ventaja y la ejecución salió bien; espero que no sea el último del campeonato", detalló. Rayados, eliminado en octavos de final en la Copa de campeones de la Concacaf y en cuartos en el torneo Clausura de México, afronta el Mundial con el propósito de ser protagonistas.

"Ellos tuvieron jugadas claras en la primera mitad; nosotros en la segunda. Jugarle de tú a tú al Inter dice mucho de Rayados y de la intención con la que vinimos al torneo, añadió. "Hicimos muchísimas cosas bien y fallamos en muchas. Debemos analizar los errores y mejorar porque la exigencia con el River será alta", concluyó.