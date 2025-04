Ramos ambiciona con el Mundial de Clubes

Rayados todavía tiene deberes pendientes en México hasta final de temporada, aunque en Monterrey no pueden ocultar la ilusión que genera poder disputar el próximo Mundial de Clubes este verano. La competición se presenta como un escaparate para que equipos de todo el mundo puedan competir contra los mejores del planeta, así que muchos miran el torneo con ansias de que llegue cuanto antes.

En el equipo mexicano, uno de los jugadores que más emocionado se encuentra de disputar la competición de la FIFA es Sergio Ramos. El camero está curtido en mil batallas contra los mejores equipos del mundo, aunque nunca lo ha hecho desde un equipo inferior a sus competidores; el Mundial de Clubes se presenta así como uno de los últimos retos del andaluz en una carrera que empieza a entrar en su recta final.

El defensa ha desvelado recientemente la emoción de Rayados por disputar el torneo de este verano: “Nos emociona mucho jugar el nuevo formato del Mundial de Clubes porque al final es un escaparate para mostrar cada uno nuestro nivel, no solo individual, sino también como equipo" ha confesado. "Para cualquier futbolista, independientemente de la edad que tengas, siempre es una motivación muy buena, para defender tus colores. La encaramos con mucha hambre y esperamos hacer un buen papel en esta primera edición”, indicó Sergio Ramos.

El Mundial de Clubes ilusiona a Ramos

Lo cierto es que Rayados, al igual que cualquier otro equipo, deberá hacer frente a rivales durísimos si quiere pasar de la fase de grupos en primera instancia: "Sabemos que vamos a tener a rivales muy, muy importantes enfrente, con mucho nombre, con mucha historia, y que también compiten. Unos en Europa, otros en Argentina, entonces son duelos bonitos", ha afirmado. "Siempre he tenido esa emoción de jugar contra los mejores clubes y aquí se va a ver una rivalidad sana, pero muy competitiva”, recuerda el camero.

“El objetivo es pasar de la fase de grupos, y ya después el destino es muy caprichoso a veces. En el futbol mucho más, por lo tanto, ya veremos. Si tenemos la suerte de cruzarnos con algún equipo más familiar, pero, en principio, estamos muy focalizados en los tres rivales que tenemos”, dijo un Sergio Ramos ilusionado con poder jugar el Mundial de Clubes.

Acerca del objetivo que se marcan de cara al Mundial de Clubes, Sergio Ramos no se pone límites: “El objetivo es competirle de tú a tú a cualquier rival. Al final es algo que no es negociable es la actitud. En el futbol, por pequeños detalles pueden pasar muchas cosas, pero hay algo que no se negocia, que es tu compromiso, tu esfuerzo y tu dedicación. Que pase lo que pase, porque en el fútbol puede pasar de todo, que te vayas siempre a casa con la conciencia tranquila de haber dado tu mejor versión”, desvela el camero. Una oportunidad para demostrar que sigue teniendo cuerda para rato con Rayados.